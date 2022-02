Una domanda che sicuramente ognuno di noi si è fatto, almeno una volta, è se il nostro telefono venga spiato da qualche ficcanaso. Ormai infatti, nello smartphone conserviamo un riassunto della nostra vita. Per la maggioranza delle persone oggi, il telefono probabilmente costituisce il luogo di privacy più delicato. Nel cellulare infatti, conserviamo conversazioni, foto, video, applicazioni. Dal telefono si ha accesso a tutti i social, probabilmente all’app della banca, ai siti web dove lavoriamo. Insomma il telefono costituisce il nostro piccolo universo.

Tutto quello che è conservato nel telefono deve rimanere privato. Per le più varie ragioni, infatti, abbiamo bisogno di mantenere la riservatezza generale su tutto quello che si trova all’interno del nostro cellulare. Ed allora una delle sensazioni di violazione più importante è probabilmente l’accesso di soggetti terzi al nostro dispositivo. Non si parla solo di hacker che hanno deciso di derubarci o di procurarci un danno economico. Spesso ci si riferisce anche a familiari, ad un partner o ad un amico che hanno il desidero di farsi gli affari nostri.

In pochi sanno che controllando queste due impostazioni possiamo scoprire se stanno spiando il nostro iPhone

I modi per spiare un telefono sono i più vari e continuano ad evolversi con la tecnologia. È anche vero che i telefoni odierni cercano sempre di più di assicurare la privacy del proprietario tramite le più originali impostazioni di sicurezza. Si pensi alla diffusione dei codici per l’accesso al telefono, lo sblocco tramite impronte digitali o, ancora più di recente, con il riconoscimento facciale.

Spesso, però, anche queste protezioni vengono aggirate con un pò di furbizia da parte del ficcanaso. Dunque abbiamo l’esigenza di verificare se il nostro telefono sia in qualche modo spiato dall’esterno. Per farlo ci sono vari trucchetti che possiamo mettere in campo. In particolare, in pochi sanno che controllando queste due impostazioni possiamo rapidamente verificare se qualche ficcanaso si è intrufolato nel nostro telefono.

I trucchetti

Le impostazioni da verificare sono due. Quanto alla prima occorrerà chiamare il numero *#21#. Avviando la chiamata ci si aprirà automaticamente una schermata dove potremo verificare se le chiamate ed i messaggi inviati al nostro telefono sono inoltrati a terzi. Nel caso lo fossero, il telefono ci segnalerà che il reindirizzamento delle chiamate e dei messaggi è attivo. Potremo porre fine alle intrusioni semplicemente disattivando l’impostazione di reindirizzamento.

La seconda impostazione da controllare si trova nelle impostazioni, poi privacy e poi localizzazione. A questo punto il telefono ci fornirà un elenco di tutte le applicazioni che hanno accesso alla nostra posizione. Se vene fossero di sospette e mai viste, probabilmente istallate dal ficcanaso, sarà sufficiente bloccare la localizzazione e rimuoverle dal telefono.