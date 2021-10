La cima di rapa è un ortaggio tipico dell’autunno, coltivato nel Lazio e in alcune regioni del Sud Italia, soprattutto in Puglia.

Grazie all’elevata quantità di acqua e al buon rapporto tra sodio e potassio, è considerato un alimento diuretico. Inoltre, come riportano vari studi, è un ortaggio che contiene pochissime calorie (28 ogni 100 grammi) e quindi potrebbe essere adatto per diete ipocaloriche.

Oltre a questo, la cima di rapa è un’ottima fonte di sali minerali e vitamine.

Fra queste ultime vi è la vitamina C, che possiede proprietà antiossidanti ed aiuterebbe a potenziare il sistema immunitario.

Poi vi sono le vitamine A e B9, che sarebbero fondamentali rispettivamente per le ossa e per l’apparato cardiovascolare.

Comunque, essendo un alimento nutriente e di facile coltivazione, è da sempre considerato un ingrediente fondamentale dei piatti poveri della tradizione rurale.

Altro che orecchiette, ecco il vero piatto povero con le cime di rapa

Ingredienti:

300 grammi di pane raffermo con la crosta;

600 grammi di cime di rapa;

mezzo chilo di patate;

250 grammi di pomodori.

La ricetta che stiamo per presentare è il pancotto del Gargano, un piatto caldo davvero molto umile e facile da preparare.

Procedimento

Iniziamo la nostra preparazione, pulendo accuratamente le nostre cime di rapa. Il processo potrebbe richiedere un po’ di tempo, perché andranno tolte le foglie ammaccate ed i gambi più duri. Una volta finito, possiamo tagliarle grossolanamente e lavarle sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui.

A questo punto, peliamo le patate e tagliamole in quattro parti. Poi, inseriamole in una pentola abbastanza profonda, dove abbiamo già fatto soffriggere uno spicchio d’aglio con l’olio EVO.

Dopo un paio di minuti, aggiungiamo i nostri pomodori precedentemente lavati e tagliati a pezzi.

Dopo aver dato una bella mescolata agli ingredienti, aggiungiamo anche le cime di rapa. Ora, non ci resta che inserire anche i pezzi di pane raffermo spezzettato a mano, e coprire tutti gli ingredienti con l’acqua. Aggiungiamo il sale, copriamo la pentola e lasciamo cuocere a fiamma moderata per 45 minuti, mescolando ogni tanto.

Trascorso il tempo necessario, togliamo il coperchio e lasciamo cuocere per un altro quarto d’ora a fiamma più vivace. In questo modo, il brodino si asciugherà diventando più denso e cremoso.

Quindi, altro che orecchiette, ecco il vero piatto povero con le cime di rapa.

Per concludere, possiamo servire aggiungendo una spolverata di pepe ed un po’ di formaggio grattugiato.