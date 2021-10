“Non si finisce mai di conoscere le persone”. Così recita un vecchio adagio. E non c’è niente di più vero. In determinate situazioni, accade spesso che anche gli amici più intimi – o addirittura qualche parente – si comportino in un modo tale che mai ci saremmo aspettati. Svelando così lati del carattere fino a quel momento taciuti e rimasti nascosti.

Tuttavia, ci sono semplici trucchi attraverso i quali possiamo captare alcuni lati caratteriali delle persone. Possiamo, infatti, intuire alcune sfaccettature della personalità di qualcuno osservando alcuni gesti o alcune particolarità fisiche. Ad esempio, potrà sembrare incredibile ma i piedi svelano carattere e personalità di una persona.

Ma non solo, una ricercatrice americana ha svolto uno studio dal quale è emerso che il caffè preferito e il modo di berlo svelerebbero molto di una persona.

Restando in tema alimentazione, stiamo per vedere un altro caso curioso. Infatti, potrà sembrare inspiegabile ma dal tipo di pasta scelta si può capire molto della persona che abbiamo di fronte.

Pasta e pizza sono due piatti simbolo di italianità

L’occasione per fare due chiacchiere con un amico è la classica pizza. Ancor più gettonato è il semplice piatto di pasta. Per l’ospite dell’ultimo minuto, si improvvisa una spaghettata. Più laborioso, ma sempre a base di pasta, è invece il piatto forte della domenica o delle occasioni importanti. In questi casi, ci si cimenta con paste ripiene tipo cannelloni e lasagne, o condimenti e sughi elaborati.

A livello psicologico, c’è una forte connessione tra il tipo di pasta che si preferisce mangiare e il proprio modo di essere. Quando siamo a mangiare fuori, cominciamo allora a fare attenzione a cosa scelgono le persone che stanno con noi. Oppure, per un pasto casalingo, chiediamo ad amici o parenti cosa preferiscono. Potremmo scoprire cose davvero interessanti.

Potrà sembrare inspiegabile ma dal tipo di pasta scelta si può capire molto della persona che abbiamo di fronte

I tradizionalisti che puntano sulle penne sono persone molto affidabili su cui si può contare.

Altrettanto tradizionalisti sono gli amanti dei rigatoni. Queste persone sono inguaribili nostalgici che vivono all’insegna dei ricordi passati e, per questo, sono anche tanto sensibili.

Passiamo ora alla pasta lunga. I più romantici prediligono gli spaghetti. Chi li sceglie sa amare profondamente e crede nei legami forti perché gli danno sicurezza.

Chi invece ama le fettuccine è una persona che sa quello che vuole dalla vita ed è disposto a lavorare sodo per riuscire ad ottenere il risultato prefissato.

I simpaticoni della compagnia, quelli che hanno sempre la battuta pronta, scelgono spesso le farfalle.

Anche la scelta dei condimenti può svelarci cose interessanti

La semplicissima ma intramontabile accoppiata pomodoro e basilico è la scelta delle persone genuine e autentiche. Si accontentano con poco e, un po’ abitudinarie, temono i cambiamenti. Un poco diffidenti sono invece le persone che apprezzano il pesto.

La pasta al ragù è la preferita di chi è sempre super impegnato ed ha ritmi di vita piuttosto frenetici. Ecco perché preferisce un bel piatto unico: per non perdere troppo tempo!

I tradizionalisti, che non sanno rinunciare al classico pranzo della domenica con tutta la famiglia, apprezzano l’amatriciana. Sono persone piene di gioia che sanno affrontare con grinta la vita e i suoi problemi.