La cheesecake è una torta con una base di pan di spagna, biscotti inzuppati o pasta frolla su cui si pone un alto strato di formaggio fresco zuccherato.

Si tratta di un dolce di cui esistono numerose varianti. La versione classica newyorkese prevede una base di biscotti secchi e una farcia al formaggio philadelphia. In genere, la si serve infine con una glassa ai frutti rossi come topping.

Tra le ricette che abbiamo proposto in passato ci sono quella una ipocalorica cheesecake estiva e di una con cioccolato e granella di frutta secca, ad esempio.

Stavolta proporremo una ricetta che prevede l’utilizzo della crema di marroni, che può essere acquistata o preparata in casa.

Ingredienti per una tortiera a cerniera da 22 cm

Base

a) 300 g di biscotti digestive;

b) 170 g di burro.

Ripieno

a) 500 g di philadelphia;

b) 300 g di crema di marroni;

c) di marroni glassati per guarnire.

Una golosa cheesecake alternativa con crema di marroni

Frantumare i biscotti secchi e tritarli fino ad ottenere un composto omogeneo.

Tagliare a pezzi il burro e farlo sciogliere in un pentolino. Attendere poi che si raffreddi.

Prendere una ciotola e versare al suo interno i biscotti tritati, aggiungere il burro fuso e amalgamare gli ingredienti.

Prendere della pellicola trasparente per alimenti e usarla per foderare uno stampo a cerniera da 22 centimetri.

Versare al suo interno il composto ottenuto e levigarlo aiutandosi con il dorso di un cucchiaio.

Prendere una seconda ciotola dentro la quale montare il philadephia assieme alla crema di marroni, fino ad ottenere un composto uniforme e soffice.

Aggiungere anche i marroni glassati dopo averli tagliati in piccoli pezzetti.

Versare il composto appena preparato sopra la base di biscotti digestive e livellare il tutto con l’aiuto di una spatola.

Far raffreddare la golosa cheesecake alternativa con crema di marroni in frigorifero per almeno un paio di ore.

Rimuoverla dallo stampo, guarnirla con i marroni glassati rimasti, tagliarla a fette e servirla.

Marroni e castagne sono due termini diversi per indicare lo stesso frutto?

Non è esattamente così. In realtà, ci sono alcune differenze non trascurabili. Le più importanti sono nella forma e nel gusto: i marroni sono più grandi, hanno con una buccia chiara e striata e il loro sapore è più dolce di quello delle castagne.