Basta davvero un niente, come si dice, perché la candeggina rovini i tessuti coi quali viene a contatto. Tra il nostro capo e il contenuto della candeggina avviene una vera e propria reazione chimica e l’indumento diventa rosa. Diversa è la situazione se invece la candeggina ha ingiallito il tessuto. Allora bisognerà intervenire in maniera diversa. Come vedremo poi. Eccezionale questo sistema poco conosciuto per eliminare le macchie di candeggina sui tessuti. Non tratteremo solo di prodotti industriali commerciali, per quanto utili ed efficaci, ma di sistemi che arrivano dalla tradizione di famiglia.

Quando il famoso succo di limone fa al caso nostro

Le nonne ci hanno sempre detto che le macchie di giallo delle lenzuola causate dalla candeggina devono avere un trattamento altrettanto acido. Ed è vero, nel senso che alla candeggina dobbiamo contrapporre il limone. Uno scontro tra acidi che, di solito, vede prevalere l’agrume.

Prendiamo una bacinella con dell’acqua calda e mescoliamoci assieme 150/160 ml di succo concentrato di limone e poco meno del doppio di acqua ossigenata. Immergiamo nella nostra soluzione il tessuto macchiato dalla candeggina e lasciamo agire per un’oretta circa. Il trattamento dovrebbe funzionare senza rovinare il nostro capo.

Una delle difficoltà maggiori che abbiamo quando la candeggina macchia dei capi è con quelli scuri. Soprattutto blu e neri. Qui, se non prendiamo in tempo la cosa, rischiamo di perdere il capo e buttarlo via. Una volta le nostre nonne intervenivano mettendo il capo in un pentolone che conteneva acqua bollente e detersivo per bucato a mano. Si faceva bollire per una ventina di minuti e al termine si passava direttamente dalla pentola alla bacinella con acqua fredda e aceto. Una volta funzionava quasi sempre, forse perché i tessuti erano meno impregnati di parti sintetiche e rispondevano meglio. Oggi potremmo semplicemente adeguarci ai tempi, applicando uno smacchiatore sulla macchia prima di iniziare l’operazione suggerita. Come dicevamo è però fondamentale agire subito in modo che la candeggina non abbia il tempo di distruggere il colore originale.

L’ultima speranza per non buttare via il capo

Se ci accorgiamo che non riusciamo a smacchiare, l’ultima ancora di salvezza per non buttare via il capo è il famoso colorante per tessuti. In commercio ne troviamo davvero tanti, la maggior parte efficaci, altri un po’ meno. Solitamente quelli “storici” hanno più margini di riuscita, ma ricordiamoci che un alleato preziosissimo nell’operazione è il sale da cucina. Quest’ultimo avrà il ruolo importantissimo di “fissatore” del nuovo colore sul tessuto. Senza il suo aiuto i coloranti a contatto con l’acqua scivolerebbero via senza fare il loro dovere. Prima di lasciare questa pagina suggeriamo l’approfondimento con un sistema più audace per affrontare le macchie di candeggina.

