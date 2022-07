Il caldo estivo e l’avvicinarsi delle ferie portano molti a cominciare a programmare una vacanza. In base alla cifra a disposizione e alle esigenze personali o familiari si può scegliere una località adatta. Se si vuol rimanere in Italia, dalle montagne al mare ci sono posti tra i più belli al Mondo. Possono attrarci alcuni per la natura, altri per le opere d’arte oppure per le specialità culinarie.

Tra le destinazioni più gettonate dal turismo internazionale e anche da molti Italiani ci sono le località balneari. Se ne trovano da Nord a Sud. Ci sono in particolare alcuni posti per una vacanza al mare in Sicilia vicini a luoghi interessanti.

Costiera occidentale e meridionale

Dagli aeroporti di Palermo o di Trapani si possono raggiungere alcune località di mare tra le più belle. Pensiamo a Castellammare del Golfo, San Vito lo Capo, le Isole Egadi. Prendere il sole e tuffarsi nel blu soddisferà chi sceglie questi posti. Per completare l’esperienza isolana in questa parte della Sicilia si potrebbe visitare la Riserva naturale orientata dello Zingaro. Un’escursione nella natura, ammirando anche uccelli come il falco pellegrino, ci farà raggiungere anche delle calette sul mare.

Scendendo dalla provinca di Trapani verso quella di Agrigento si potranno visitare ad esempio Marsala e l’isola di Mozia e anche la cittadina di Sciacca. Per gli appassionati di golf nei pressi si trova nel Verdura Resort uno dei più bei campi d’Italia. Proseguendo verso Realmonte, si potrebbe ammirare la splendida Scala dei Turchi e fare un bagno nel suo mare.

Posti per una vacanza al mare in Sicilia con riserve naturali e campi da golf

Nel ragusano è imperdibile una visita al castello di Donnafugata. Anche in questa zona si potrebbe giocare a golf nel bel campo del Donnafugata Golf Resort. Per quanto riguarda le spiagge, c’è ad esempio Punta Secca, resa famosa dalla fiction del Commissario Montalbano. Tra le altre ci sono Marina di Ragusa e Scoglitti.

Nella provincia di Siracusa si trova la Riserva di Vendicari, importante luogo di sosta per alcuni tipi di uccelli migratori. All’interno si trovano anche alcune spiagge, come Calamosche ed Eloro.

A circa 650 metri di altitudine vicino a Castiglione di Sicilia, vicino Catania, si trova un altro campo da golf siciliano in un luogo suggestivo, Il Picciolo. A pochi chilometri c’è la famosa Taormina con spiagge e tesori artistici e archeologici. Si potrebbero visitare in zona anche dei borghi interessanti e le Gole dell’Alcantara. Se possibile, un’esperienza indimenticabile sarebbe un’escursione sul Monte Etna.

