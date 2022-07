Chi si deve relazionare con un uomo Scorpione sa bene quanto sia ardua questa impresa. A volte è davvero difficile tenergli testa, eppure siamo continuamente in cerca di soluzioni rapide per attirarlo e conquistarlo, cercando di contrastare la sua finta indifferenza. I suoi silenzi sanno essere davvero devastanti. Tuttavia, per quanto creda di essere una creatura mitologica dal fascino misterioso, è un libro aperto più di quanto non voglia ammettere. Per farlo innamorare e mantenere vivo il suo interesse, ci basterà tenere a mente alcune sue caratteristiche.

Il suo oroscopo di agosto

Prima di addentrarci nella guida passo-passo per conquistare l’uomo Scorpione, diamo uno sguardo al suo oroscopo di agosto, che può fornirci consigli preziosi. Agosto sarà un mese incentrato sul lavoro per il nostro Scorpione. Attenzione, perché non sarà un mese particolarmente ricco a livello sentimentale. Dovrà gestire alcuni nervosismi in famiglia, ma in compenso la sua vita sociale sarà bella attiva. Non sarà un mese di grossi cambiamenti, perciò potremmo approfittarne per seminare pazientemente e attendere i frutti del nostro lavoro di conquista per settembre.

Per conquistare l’uomo Scorpione teniamo a mente queste caratteristiche

Conquistare e sedurre l’uomo Scorpione non sarà impresa da poco. La parola d’ordine è intensità. Se abbiamo intenzione di intraprendere una relazione con un uomo di questo segno, dovremmo prepararci a un’esperienza totalizzante. Non esistono vie di mezzo per l’uomo Scorpione. È un segno molto passionale, geloso ed estremamente possessivo. Sappiamo già quali sono le tecniche di corteggiamento dello Scorpione. Il suo ego è smisurato ed è lì che dovremo colpire per conquistarlo. La sua gelosia, infatti, è legata principalmente al suo orgoglio, al quale tiene moltissimo. È un segno incline al tradimento, ma non tollera di essere tradito a sua volta.

Alla luce di queste caratteristiche, dovremo essere molto passionali e mantenere sempre vivo il suo interesse, comprendendo la sua perpetua indecisione tra libertà e stabilità. Pertanto, dovremo farci desiderare, anche scatenando piccole gelosie, che attireranno l’uomo Scorpione sempre più verso di noi. Attenzione però a non esagerare: lo Scorpione non perdona facilmente. Per tenerlo a sé, bisogna puntare su passione e intimità. Il romanticismo è solo secondario. Se mancheranno questi due importanti elementi, l’uomo Scorpione comincerà a guardarsi intorno.

Come capire se è interessato

L’uomo Scorpione non rivelerà subito i suoi sentimenti. Preferisce manifestarli con piccoli segnali, con una carezza sul braccio, con piccoli tentativi di contatto o con sguardi intensi. È un segno alquanto diffidente, pertanto, l’uomo Scorpione passerà un bel po’ di tempo a studiarci ed osservarci, prima di fare la sua mossa, anche attraverso test e trappole, per leggere a fondo la nostra anima. Quando è realmente interessato, l’uomo Scorpione comincerà ad aprirsi e a raccontare di più su di sé e sugli episodi importanti della sua vita. Se lo farà, vuol dire che abbiamo fatto centro. Per conquistare l’uomo Scorpione teniamo a mente queste sue peculiarità, che lo distinguono da tutti gli altri segni dello zodiaco. E ricordiamoci che anche una volta conquistato, sarà molto difficile e impegnativo tenere vivo il suo interesse

