Chissà quante volte ci sarà capitato di trovare nell’angolo del frigorifero una mozzarella scaduta. Ci riferiamo ovviamente a quelle classiche del supermercato. Quelle magari di bufala acquistate fresche e nei negozi tipici non durano nemmeno il tempo di portarle a casa. E, dimenticare una mozzarella scaduta in frigo è più semplice e frequente di quanto si possa pensare. A questo punto, una volta che ci ritroviamo con la confezione in mano, la domanda è sempre quella: “ma se è scaduta posso mangiarla o fa male?”. Proprio a questa domanda rispondiamo coi nostri Esperti della Redazione.

Mozzarella scaduta come fare

Cosa fare quindi con la mozzarella scaduta? La mangiamo o la buttiamo? Come interpretare anche la famosa scritta “da consumare preferibilmente entro il”? Premettiamo subito che con la mozzarella non si scherza. Se è scaduta da una settimana, il bidone della sua spazzatura è il suo habitat. Ovviamente, dopo aver differenziato la plastica. Diverso il discorso entro le 72 ore dalla scadenza, ossia tre giorni. Possibili gravi conseguenze in arrivo se non stiamo attenti a questo formaggio tanto amato da tutti.

Attenzione comunque all’apertura

Molto però dipende anche dalle condizioni in cui versa la mozzarella nel momento in cui la verifichiamo. E, dall’odore che emana. Se non ha più il suo bianco originale e tende al verdastro, anche se è scaduta da 24 ore, meglio la salute che pochi centesimi di risparmio. Altrimenti se colore, odore e sapore, all’assaggio, sono ancora validi, le alternative non mancano, a partire dalla farcitura della pizza.

Il rischio maggiore di una mozzarella scaduta

Se la mozzarella è avariata il rischio ha un nome: Listeria monocytogenes, un batterio che si forma nei latticini e nei formaggi e può portare a una malattia molto seria come la listeriosi. Tranquillizziamo i nostri Lettori. Mangiare una mozzarella scaduta non significa prendere la listeriosi. Ma, facciamo attenzione soprattutto in due categorie: bambini piccoli e anziani. La listeriosi infatti, statistiche alla mano, riesce a fare breccia soprattutto in queste due categorie più deboli. Nei casi più leggeri una mozzarella scaduta può però anche portarci a diarrea, nausea e crampi allo stomaco. Ecco perchè rischiamo possibili gravi conseguenze in arrivo se non stiamo attenti a questo formaggio tanto amato da tutti.

