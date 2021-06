Molto spesso chi soffre di colesterolo alto concentra le sue attenzioni sui pasti di mezza giornata: pranzo e cena. Senza però pensare che anche la colazione può essere fondamentale nella lotta al LDL, il colesterolo cattivo. In una colazione ottimale per chi soffre di colesterolo alto devono esserci poche calorie. Ma, soprattutto, dovrebbero proprio mancare i cibi transgenici e quelli confezionati, pieni di grassi, zuccheri e calorie. Chi soffre di colesterolo alto a colazione deve preferire questi alimenti semplici ma in grado di ridurre l’LDL. Vediamoli nella lista della nostra Redazione.

Avena e orzo al top

Se ci sono due cereali integrali in grado di combattere seriamente il colesterolo, dandogli una bella spallata, questi sono: avena e orzo. L’Università di Harvard, tra le più prestigiose al mondo li ha addirittura inseriti in cima alla lista degli alimenti da assumere a colazione. Chi soffre di colesterolo alto a colazione deve preferire questi alimenti semplici ma in grado di ridurre l’LDL. Merito del beta-glucano, una fibra capace di ridurre il livello del colesterolo cattivo, l’LDL. È un falso mito che assumerli in fiocchi e sotto forma di prodotto finito sia differente. Non è assolutamente vero! Avena e orzo, assunti in fiocchi o in crusca e in forma di fette biscottate o biscotti hanno la stessa identica virtù: combattere il colesterolo.

Molto bene anche la soia

Pochi sanno che la soia è un inibitore di colesterolo. Ossia, non gli permette di depositarsi sulle pareti arteriose. È talmente potente da riuscire a ridurre i livelli di colesterolo anche del 10%, così come sostengono i medici e i ricercatori americani. Assolutamente consigliati a colazione il latte e lo yogurt, suoi derivati.

Sempre bene la frutta fresca

Torniamo sempre al punto di partenza. Se vogliamo vivere bene, dobbiamo assumere tanta frutta e verdura fresche. Anche a colazione. E, nel caso della frutta, oltre alla classica mela, il frutto che pochi sanno fare bene in questo caso è la fragola. Merito delle antocianine, sostanze che aggrediscono i grassi. Cerchiamo anche di non far mancare una spremuta di arancia o di pompelmo a colazione, perché innalzano il livello del colesterolo buono: l’HDL.

