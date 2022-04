Le piattaforme di streaming e le TV a pagamento si fanno sempre concorrenza aumentando di continuo la loro libreria di titoli. In breve tempo rischiamo di trovarci sommersi da tutta la scelta che ci propongono, quindi dobbiamo cercare qualche consiglio per trovare quello che fa per noi.

Oggi indichiamo un film presente su Netflix, la piattaforma attualmente più conosciuta dal pubblico. Si tratta di un grande film d’azione, basato su un celeberrimo personaggio dei fumetti. Possiamo vedere su Netflix un film pieno di emozioni e grandi avventure: ecco qual è.

Il famosissimo personaggio

Oggi parliamo di “Venom: la furia di Carnage”, un film attesissimo uscito l’anno scorso al cinema. Per chi non lo conoscesse, Venom è un personaggio famosissimo che nasce come antagonista di Spider-Man. Questo personaggio, infatti, ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti dedicati all’Uomo Ragno, ma ha ottenuto via via una popolarità crescente, fino a quando la Marvel, l’azienda che l’ha creato, ha iniziato a scrivere delle storie dedicate solo a lui.

Alla fine, anche gli appassionati dei film di Spider-Man hanno iniziato a chiedere a gran voce l’apparizione di Venom in qualche pellicola. I loro desideri sono stati esauditi nel 2018, quando è uscito appunto “Venom”, la pellicola che racconta le origini di questo personaggio. Tre anni dopo è uscito al cinema il seguito, ossia “Venom: la furia di Carnage” di cui parliamo ora.

Possiamo vedere su Netflix un film pieno di azione e di emozioni forti con un celebre protagonista

Nel primo film è stato introdotto il protagonista, Eddie Brock, un giornalista investigativo che ottiene il potere di trasformarsi in Venom, una spaventosa creatura dotata di forza e poteri incredibili.

In questo secondo film Brock si troverà a fare i conti con un nemico temibile. Infatti, un pericoloso serial killer riesce a ottenere parte del suo potere: nasce così Carnage, una creatura dedita solo alla violenza e al crimine. Brock, quindi, dovrà cercare di fermare questo nuovo nemico prima che causi gravi danni, e lo farà cercando di sfruttare al meglio i suoi poteri.

Questa pellicola ha ricevuto recensioni che hanno apprezzato l’azione e le forti emozioni che permeano la storia. Il buon successo di pubblico che ha riscosso ha spinto i produttori ad annunciare un terzo film dedicato a Venom. Quindi, se apprezzeremo questa pellicola, saremo lieti di sapere che ce n’è almeno un’altra simile in arrivo.

