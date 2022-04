Preparare un dolce farcito è sempre un ottimo modo di fare un figurone con ospiti e amici. Crema pasticcera e chantilly, però, non sono le uniche preparazioni possibili con cui farcire i dolci.

Esistono, infatti, tante ottime varianti con cui preparare delle creme leggere e deliziose, anche senza usare la panna.

Possiamo, ad esempio, usare le fragole fresche e questo procedimento con cui addensare un’ottima crema preparata con questo frutto di stagione. Questa variante è leggera e priva sia di uova che di farina. Il segreto è di usare fragole fresche e un latte di buona qualità.

Possiamo scegliere di usarla per farcire i cannoli, le tartellette dolci di frutta, i bignè e persino le crostate. Non solo, perché i modi di usare questa crema leggera alle fragole sono davvero tantissimi.

Ingredienti

300 grammi di fragole fresche;

250 millilitri di latte fresco intero;

60 grammi di zucchero;

50 grammi di fecola di patate circa.

Questa crema alle fragole della nonna senza uova e farina si prepara in 10 minuti per farcire torte e crostate

Servono davvero una manciata di minuti per preparare questa delizia dolce e cremosa a base di fragole. Dopo averle lavate sotto l’acqua fredda corrente, scolare e asciugare accuratamente le fragole.

Eliminare il picciolo, tagliarle in piccoli pezzi e frullarle con il minipimer da cucina. Aggiungere anche il latte freddo e continuare a frullare.

In una pentola, versare zucchero e fecola di patate setacciata. Per ottenere una crema meno densa, magari da usare con dolci al cucchiaio, è possibile usare anche 5 grammi in meno della dose indicata per la fecola.

Unire anche il mix di fragole e latte.

I passaggi finali della ricetta e qualche utilizzo

Passare il composto sul fuoco e mescolare continuamente per evitare la formazione di grumi. Basteranno circa 5 o 6 minuti di cottura in totale. Trasferire la crema in una boule da cucina e coprire con uno strofinaccio da cucina. Farla raffreddare prima di consumarla.

Possiamo scegliere di usarla anche per:

preparare biscotti leggeri;

guarnire torte e altre preparazioni di pasticceria;

preparare cheesecake o dolci al cucchiaio;

da gustare insieme a preparazioni dolci a base di yogurt.

Di certo, basta davvero poco per preparare questa crema alle fragole senza uova e farina davvero veloce e con soli 4 ingredienti.

Approfondimento

Tutte le cose che è possibile fare con le vaschette di fragola che molti buttano via