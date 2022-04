In molti di noi possiedono un giardino, sia esso un piccolo fazzoletto di terra o un parco di dimensioni notevoli. L’arte del giardinaggio è faticosa e gratificante e va conosciuta se vogliamo avere risultati visibili. Spesso non basta essere bravi potatori e giardinieri, occorre anche avere una terra e dei nutrimenti giusti in modo che le nostre piante crescano rigogliose. Oggi vogliamo parlare di concimi naturali, ovvero di quelli che non hanno un’origine di sintesi. Ecco perché è l’alleato numero uno in giardino questo concime naturale economico e semplice da usare.

Quando la semplicità è migliore delle tecnologie

Chi non vuole usare prodotti chimici nel proprio giardino sa bene che spesso esistono incredibili alternative naturali. Per esempio in moltissimi usano come concime il letame di cavallo, perfetto per nutrire il terremo e impedire alle erbacce di crescere a dismisura. Possiamo acquistare questo prodotto oppure ottenerlo in quantità se conosciamo qualcuno che possieda dei cavalli. Come tutti i giardinieri sanno, il letame di cavallo non può essere utilizzato appena raccolto. Va fatto respirare per almeno due anni in modo che sia utilizzabile. Altrimenti le sostanze chimiche che contiene potrebbero essere dannose e soffocare le piante e l’erba.

In pochi lo sanno, eppure esiste un letame che non richiede la lavorazione di quello di cavallo.

È l’alleato numero uno in giardino questo concime naturale che ancora in pochi conoscono

Stiamo parlando di quello di alpaca, il simpatico animale della famiglia dei camelidi di origini andine. Questo prodotto è un fertilizzante portentoso, ricchissimo di sostanze nutrienti e in grado di trattenere l’acqua. Grazie agli alti livelli di azoto e di fosforo è anche molto utile al benessere delle piante, che cresceranno e saranno più verdi che mai.

Appena raccolto può essere sparso sul terreno, non necessita di invecchiamento e non possiede un odore forte. Data l’alimentazione degli alpaca è di tutto privo di semi di piante, il che può davvero semplificarci la vita.

Se ci chiediamo dove possiamo reperire questo prodotto dobbiamo sapere che online è presente un fiorente commercio e che non raggiunge prezzi alti. In alternativa non ci resta che trovare una fattoria che ospiti questi animali e che ci possa dare il letame. La ottima notizia è che sempre più persone scelgono di allevare gli alpaca, anche per la qualità dei loro escrementi.

Approfondimento

