Ci sono alcuni film che possiamo definire davvero indimenticabili. Le ragioni possono essere molteplici: magari sono dei capolavori che hanno fatto la storia del cinema, oppure sono pellicole che raccontano una storia che tocca dei temi a noi molto cari.

A volte, poi, ci sono film che sono indimenticabili perché hanno uno stile diverso da tutti gli altri e non assomigliano a nulla che abbiamo visto prima. Oggi conosciamo proprio una di queste pellicole, che racconta una storia davvero incredibile e a volte spaventosa e che sicuramente ci ricorderemo per sempre. Dunque ecco lo spaventoso film in streaming con protagonisti due attori davvero famosissimi, che qui si mettono alla prova in ruoli insoliti.

Dai film di supereroi al cinema d’autore

Oggi parliamo di “The Lighthouse”, che possiamo acquistare per la visione in streaming su Prime Video e TIM Vision. Si tratta di un film del 2019 diretto da Robert Eggers, un regista che si sta facendo conoscere in questi ultimi anni per i suoi film dal carattere davvero unico.

I protagonisti di questo film sono Robert Pattinson e Willem Dafoe, due attori che gli appassionati di film di supereroi conoscono bene. Infatti, Pattinson è recentemente arrivato al cinema interpretando Batman nel suo ultimo film. Dafoe, invece, è conosciuto per aver interpretato il Green Goblin nei film dedicati al personaggio di Spider-Man.

In “The Lighthouse” i due attori si trovano a fare i conti con un tipo di cinema ben diverso, ovvero quello dei film d’autore, che hanno budget ristretti, ma esprimono un’incredibile creatività.

Ecco lo spaventoso film in streaming con protagonisti famosissimi che ci terrà incollati al divano per due ore

La storia di questo film ha premesse molto curiose. Sul finire dell’800 due uomini vengono portati su un’isola sperduta al largo della costa Est degli Stati Uniti, dove si trova un faro. Il loro compito è quello di lavorare come guardiani del faro per alcune settimane, per essere sicuri che funzioni correttamente, e poi potranno tornare a casa.

La loro permanenza sull’isola, però, si prolunga più del dovuto, e questo li mette sotto un forte stress psicologico. Il film analizza così i comportamenti di questi due uomini sperduti su un’isola e assume tratti piuttosto cupi. “The Lighthouse” è girato tutto in bianco e nero, e ciò rende ancora più oscuro e inquietante il film. Non si tratta strettamente di un horror, ma di sicuro è molto spaventoso.

“The Lighthouse” ha raccolto il plauso unanime di pubblico e critica, con particolare riferimento alla regia e alle performance dei protagonisti.

Lettura consigliata

C’è grande aspettativa per questi film molto attesi che usciranno nel 2022 e che tutti dovremmo vedere