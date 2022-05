Ci sono dei registi che riescono a raccogliere un sacco di grandi star per metterle tutte nello stesso film. Uno di questi registi è ovviamente Martin Scorsese. Egli è uno dei più apprezzati registi della storia grazie all’altissima qualità delle sue pellicole, inserite in ogni lista di film da guardare, ed alla recitazione perfetta degli attori con cui lavora.

Scorsese negli anni ha collaborato con pesi massimi del cinema come Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson e molti altri. Oggi noi siamo fortunati, perché possiamo vedere su Netflix un film diretto proprio da Scorsese e con un cast assolutamente stellare. Si tratta di una pellicola di una ventina d’anni fa, ma che è ancora emozionante come se fosse uscita ieri. Andiamo dunque a conoscere questa grande opera.

Una storia ambientata oltre 150 anni fa

Quella tra Scorsese e DiCaprio è una collaborazione molto fruttuosa, che ha portato a film come The Wolf of Wall Street, che ancora oggi è considerato uno dei migliori film di sempre sulla finanza e sui suoi eccessi.

Ma DiCaprio ha partecipato anche ad altri film di questo regista. Come vedremo oggi, ha anche recitato in Gangs of New York, una pellicola davvero interessantissima e che narra una realtà a noi molto lontana, ma che sa emozionare tantissimo.

Possiamo vedere su Netflix un film diretto da un regista leggendario e che ha protagonisti famosissimi

Il film racconta delle lotte tra gang che avvenivano a New York attorno al 1850, in cui bande criminali si contendono parte del territorio cittadino. Il protagonista, interpretato da DiCaprio, è un ragazzo che vuole vendicare la morte di suo padre, ucciso dal terribile “Bill il Macellaio”, interpretato da un fenomenale Daniel Day-Lewis.

Questo film ci getta quindi in mezzo ad una realtà sorprendente, fatta di crimini, squallidi bassifondi e personaggi davvero sopra le righe. Le vicende che attendono il personaggio di DiCaprio, sapientemente dirette da Scorsese, rimarranno ben impresse nella nostra mente.

In mezzo a tutto ciò troviamo altri grandi attori, come Liam Neeson e Cameron Diaz, che completano un cast clamoroso. Il cast e la regia hanno conquistato il pubblico e la critica e Gangs of New York è stato un grande successo. È stato candidato a ben 10 Oscar ed ha incassato oltre 190 milioni di dollari al botteghino. Insomma, un successo che non possiamo proprio perderci

