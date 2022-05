Scienza o credenza? Ci sono molti agricoltori che prima di mettere in terra i semi delle piante guardano al calendario lunare. Seguendo infatti la Luna, il nostro raccolto potrebbe essere più generoso.

Ci sono, ad esempio, dei prodotti agricoli che andrebbero seminati quando la Luna è calante e altri quando invece è crescente. Seguendo le fasi lunari, il nostro raccolto potrebbe essere più generoso. Ma non si parla solo di generosità del raccolto, ma anche della crescita sana delle piante e di alcuni lavori che si devono fare nell’orto.

Infatti, riassumendo, ci sono i periodi delle semine, dei trapianti, dei lavori e dei raccolti.

Ci sono delle fasi nell’anno che sono più propizie, periodi in cui dobbiamo seminare affinché le nostre piante possano germogliare e crescere al meglio.

Quando invece facciamo i trapianti, non possiamo mettere le piante a dimora quando ne abbiamo voglia, ci sono dei momenti giusti. Facendo un solo esempio, magari la temperatura non è adatta.

Poi, ogni stagione richiede un lavoro diverso: ci sarà quella giusta per mettere il concime, per lavorare la terra e altro. E, infine, il periodo del raccolto: fondamentale per cogliere i frutti saporiti del nostro lavoro.

Per fare tutto questo possiamo seguire le fasi della Luna, libera scelta dell’agricoltore. Quello che però è dato per certo è che, a giugno, ci sono delle verdure da piantare per forza.

Possiamo seguire la fase lunare o no, ma ecco gli ortaggi da seminare sicuramente a giugno

Ci troviamo comunque a metà maggio, quindi stiamo anticipando quelle che sono le verdure da piantare. In questo mese, invece, non da coltivare, ma da acquistare al supermercato, possiamo trovare tantissima frutta e verdura di stagione da comprare fresca. Alcuni esempi sono le fragole e come verdura gli asparagi, che hanno un super effetto diuretico.

Se però siamo in possesso di un orto, dobbiamo sicuramente sapere cosa piantare a giugno. La verdura che possiamo mettere a dimora è tanta e variegata. Quindi, se lo spazio che abbiamo è limitato, possiamo fare una selezione, ma cadremo comunque in piedi.

Ad esempio possiamo seminare le coste. Possiamo seminare anche i broccoli, i cavoli, la lattuga, le carote, le zucchine. Ma anche pomodori, finocchi, fagiolini e piselli. Insomma, sono veramente tanti i prodotti che possiamo seminare. Non resta allora decidere cosa si vorrà mangiare di più in futuro e metterlo in terra.

E possiamo seguire la fase lunare o no, ma i periodi di semina vanno comunque rispettati.

