Si apre la stagione delle fragole. E come ogni anno, quando si mangia per la prima volta il frutto di stagione, bisogna esprime un desiderio. Quest’anno i desideri possono essere veramente tanti, visti gli anni che ci stiamo lasciando alle spalle. Ma lasciare alle spalle non significa assolutamente dimenticare. Anzi, bisogna imparare, osservare e cambiare in meglio.

Le fragole, però, non sempre sono ottime. Infatti, quando ci rechiamo al supermercato è sempre un pochino complesso scegliere quelle buone. Stessa cosa vale per l’anguria o il melone, e tra poco arriverà anche il loro momento. Per scegliere le fragole ci possono essere vari passaggi da seguire, e la loro bontà dipende molto dal periodo di raccolta. La qualità migliore di fragole non è sempre facile da trovare.

Fortunatamente, per preparare questa merenda quello che ci occorre sarà la marmellata di fragole. Come ogni marmellata, se ne siamo in grado, possiamo farla in casa, oppure possiamo acquistarla al supermercato. Quando scegliamo la marmellata leggiamo sempre che non ci siano zuccheri aggiunti, dato che la frutta di per sé ne contiene già molti.

Ottima ricetta con le fragole da preparare a casa come merenda in pochissimo tempo

Quindi, con la marmellata di fragole adesso potremo preparare un’ottima merenda. Che sia per i nostri figli, i nostri nipoti o anche per noi stessi, è importante dedicare del tempo e del piacere anche a sé, non solo agli altri.

Partiamo subito con gli ingredienti:

50 g di farina;

50 g di zucchero;

1 cucchiaio di latte;

2 uova;

4 cucchiai di marmellata;

1 foglio di gelatina;

sale;

zucchero a velo.

Ingredienti molto semplici e che si possono reperire in qualsiasi supermercato. Prima cosa da fare è montare a neve i nostri albumi. Separatamente montiamo i tuorli con lo zucchero. Il risultato che dobbiamo ottenere è un composto molto chiaro, aiutiamoci con le fruste elettriche. Ora aggiungiamo il latte, un pizzico di sale e i 50 g di farina, quindi mescoliamo. Aggiungiamo gli albumi, ma non tutti insieme: prima una metà, poi l’altra. Mescoliamo con un movimento dal basso verso l’alto.

Prendiamo ora degli stampini da dolci e foderiamoli con burro e zucchero a velo. Inseriamo in una sac à poche l’impasto che abbiamo preparato e versiamolo negli stampi. Aggiungiamo altro zucchero a velo sopra.

Mettiamo in forno a 180 °C per 12 minuti, ma dopo 10 minuti tiriamo fuori le merendine. Creiamo un solco al centro di ciascuna, quindi rimettiamo in forno.

Ora lasciamo raffreddare le merendine. Prendiamo il foglio di gelatina e mettiamolo in una ciotola con dell’acqua. Riscaldiamo la marmellata, aggiungiamo la gelatina e mescoliamo bene. Ora inseriamo la marmellata nel solco creato in precedenza e lasciamo che questa si solidifichi. Ed ecco l’ottima ricetta con le fragole da preparare come merenda per tutta la famiglia.

