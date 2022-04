Quando ci prendiamo cura del nostro aspetto concentriamo le attenzioni sul viso e i capelli. Poi passiamo al nostro abbigliamento. Di solito preferiamo dei colori che ci stanno meglio o dei modelli che camuffano magari la pancetta o fianchi un po’ larghi. Ciò che a volte si trascura è una parte del corpo che usiamo per tanti scopi. Le nostre mani, infatti, servono a lavarci, pettinarci, cucinare, guidare e così via, ma anche ad esprimere affetto con una carezza.

Idratare la pelle delle mani è importante, senza dimenticare, però, anche la cura delle unghie. Se notiamo qualcosa di anomalo, è sempre bene rivolgersi al proprio medico o a un dermatologo. Le unghie, infatti, potrebbero presentare macchioline o un colore diverso dal solito. Quando sono più fragili, tra le cause ci potrebbe essere una carenza di qualche minerale, ma anche l’uso di detersivi aggressivi.

Un impacco nutriente e ricostituente

Per poter sgrassare o togliere il calcare dalle superfici della casa molti prodotti che usiamo giornalmente contengono sostanze chimiche che possono danneggiare pelle e unghie. Per questo motivo sarebbe utile usare dei guanti in gomma o usa e getta. In caso di necessità, possiamo rinforzare le unghie fragili con un impacco. Schiacciamo un po’ di polpa di avocado in una ciotolina, aggiungiamo un tuorlo d’uovo e qualche goccia di limone. Mescoliamo, applichiamo il composto sulle unghie, massaggiando un po’ e lasciamo in posa 15 minuti. Trascorso il tempo, laviamo le mani sotto l’acqua appena tiepida. Ripetere dopo qualche giorno. Un rimedio alternativo è un massaggio serale con un po’ di olio di germe di grano.

Possiamo rinforzare le unghie fragili che si spezzano con questo impacco e alcuni alimenti che contengono calcio e altri minerali

Oltre all’uso di guanti protettivi e a impacchi periodici per nutrire le unghie, bisognerebbe prestare attenzione all’alimentazione. Si sa che la carenza di qualche sostanza potrebbe indurre la comparsa di alcune malattie. Per quanto riguarda le unghie e i capelli, il giusto apporto di proteine, vitamine e minerali potrebbe influire sulla loro forza e bellezza e sulla produzione di cheratina, di cui sono principalmente formati. In particolare, è bene curare la presenza nella dieta delle vitamine A, B6, C, E. Inoltre, farebbero bene minerali come ferro, selenio, rame e zinco, calcio e silicio. Essenziale l’apporto di acqua e proteine, vegetali e animali. In generale, cibarsi di frutta e verdura ma anche di legumi, cereali e frutta secca, latte e carne nella giusta quantità potrebbe fornire elementi utili al nostro corpo, ma anche al benessere e alla bellezza delle nostre unghie.

