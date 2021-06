Perdere peso a ridosso delle vacanze estive è un po’ complicato perché i tempi non sono sufficienti a meno che non decidiamo di praticare degli inopportuni digiuni, che non sono affatto da considerare.

Infatti, è sempre importante fornire al nostro organismo le sostanze principali per il mantenimento di uno buono stato di salute, sempre in equilibrio per evitare carenze alimentari.

C’è un modo che permette di perdere molti grammi al giorno e nel contempo avere la pancia piatta ma sazia. Puntiamo cioè molto sul consumo settimanale di legumi.

Questo non significa evitare totalmente altri cibi ma si tratta di una dieta in cui comunque è previsto un consumo ponderato di altri alimenti come i carboidrati.

Infatti, secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana, i carboidrati dovrebbero costituire l’apporto energetico giornaliero del 55-60%.

Prevenzione

Secondo uno studio dell’Università statunitense di Baton Rouge consumare legumi e abbinarli anche all’uso di cereali integrali consente anche di prevenire alcune patologie. Importante abbinare anche le proteine animali preferendo però carni magre e pesce.

Possiamo perdere peso con i legumi più un consiglio per evitare il gonfiore

Il potere saziante dei legumi non ci farà avvertire il continuo senso di fame e regola anche la funzione intestinale per una pancia piatta.

I benefici riguardano anche la riduzione del colesterolo, la prevenzione dell’ipertensione e del diabete.

Inoltre contengono ferro e contrastano la formazione della cellulite.

Consumare legumi, almeno 4 volte a settimana, quindi, può aiutare a ridurre di molto il peso corporeo se abbinati a pochi carboidrati o pasta integrale.

Secondo gli esperti rispettare questa posologia può far perdere fino a 500 grammi di peso al giorno.

Controindicazioni

In generale, vale il criterio per cui confrontarsi con il proprio medico o nutrizionista è sempre una buona abitudine. Soprattutto se consideriamo che mangiare molti legumi in alcuni casi può avere effetti collaterali e creare problemi intestinali, difficoltà nella digestione e gonfiore.

Certamente possiamo perdere peso con i legumi più un consiglio per evitare il gonfiore che consiste nel rispettare i tempi di ammollo prima della cottura e privare i legumi della buccia. Infatti, conviene passarli con il passaverdure per delle vellutate. Questo criterio si rivela pertinente rispetto al rischio di flautolenza.