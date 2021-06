Il segreto del giardiniere per ortensie e gerani coloratissimi che tutti ci invidieranno

Quando si parla di fiori, e di piante in generale, l’idea è subito quella del pollice verde. In soldoni, c’è tanta gente che pensa che per avere delle piante o dei fiori in buona salute serva una qualche predisposizione. Sì, il pollice verde sembra proprio essere un’attitudine attenta verso tutto ciò che è vegetale, ortensie e gerani compresi.

Noi di ProiezionidiBorsa amiamo sia le ortensie sia i gerani, tanto che abbiamo scritto questo trucco per averli sempre bellissimi. Il fatto è che per avere questo tipo di piante e fiori in salute purtroppo non basta un trucco, ma ne servono molti. Oggi, più che di un trucco vorremmo occuparci di un segreto.

I nostri esperti giardinieri ce lo hanno raccontato più volte, e ci sembrava giusto condividerlo con il Lettore. Quindi, ecco il segreto del giardiniere per ortensie e gerani coloratissimi che ci invidieranno tutti.

Usare una bella corda

Noi non potremmo mai vivere senza le piante e l’ossigeno che producono. Tuttavia, anche se è vero che le piante potrebbero vivere tranquillamente senza di noi, possiamo fare qualcosa per loto. Possiamo, in altre parole, migliorare la loro vita. Possiamo renderle più belle, più colorate e più sane.

Per quanto riguarda le ortensie, dovremmo prendere un piccolo cordino e legarle sotto le foglie. In questo modo, evitiamo che si rompano sotto il loro stesso peso. Oppure possiamo rendere il passaggio che porta a casa nostra ancora più bello.

Per quanto riguarda i gerani invece? Ebbene, tutti sappiamo che dobbiamo togliere le loro foglie morte. Invece di buttarle, dovremmo usarle per concimare sia i gerani stessi sia le ortensie.

In questo modo, avremo davvero una pianta nutrita con tutti gli elementi chimici di cui ha bisogno. Cerchiamo di condividere questo consiglio, i nostri amici ce ne saranno per sempre grati!