Dobbiamo fare uno sforzo mentale non da poco per accettare l’idea che è stata presentata sul red carpet (tappeto rosso) della notte degli Oscar. Si tratterà forse di una reminiscenza della pandemia, il motivo che nella lunga fase acuta ci ha tenuti tutti in casa.

In passerella ma anche nello streetwear (abbigliamento di strada) pare sia così. Possiamo indossare questo tipo di ciabatte per le nostre uscite estive per una calzatura comodissima che non vorremmo più lasciare.

Quali sono

Il marchio internazionale è sinonimo indiscusso della ciabatta più comoda e leggera usata al Mondo. Quella in plastica sottile, con i buchini sopra quasi da sembrare a pois (punti).

Straordinariamente comoda e utilizzatissima per chi svolge lavori che richiedono molte ore in piedi, come per i sanitari ad esempio. Con questo tipo di ciabatte si può uscire.

Sono apparse nella notte degli Oscar e su alcune passerelle come quelle di un noto stilista scozzese e di una celebre casa di moda parigina. Addirittura, il marchio di questo tipo di ciabatte fa segnare un continuo segno “più” delle proprie azioni in borsa. Quindi non ci riamane che arrenderci all’evidenza.

Come indossarle

Visto l’uso rinnovato, queste ciabatte si trovano in tutti i colori arricchite con numerose decorazioni. Ci vuole coraggio, ma solo nella fase iniziale.

Sono comode, leggere e possiamo indossarle in diversi modi. Vanno benissimo sotto una tuta estiva, sotto una blusa con longuette oppure un pantalone a palazzo e blazer (giacca sportiva). Il mondo dello streetwear le propone anche sotto gli shorts che sono i pantaloncini cortissimi.

Le scarpe di tendenza per l’estate sono tante e diverse. Infatti, possiamo approfondire consultando il seguente link. Però la tipologia particolare di cui abbiamo parlato, indubbiamente rappresenta la scarpa più versatile e pratica. Soprattutto per tale motivo possiamo indossare questo tipo di ciabatte per le nostre uscite estive per una calzatura comodissima che non vorremmo più lasciare.