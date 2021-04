Per chi vuole torna il tacco. In verità non è mai andato in archivio. Però negli ultimi anni la vera eleganza è stata sempre presentata con sandalo basso. Spesso realizzato con materiali di tutto rispetto. Pelle e cuoio (di base) ma anche seta, strass, cristalli e perline. Le griffes ne hanno fatto un largo uso relegando il tacco a poche circostanze. E, a dirla tutta, ad un cliché modello cavallerizzo.

Una bizzarra varietà

Per questa primavera torna la zeppa, il tacco sottile ma soprattutto il tacco mules. Modello calice capovolto, per capirsi. Con una spiccata fantasia si può immaginare lo stile. Molto comodi, dicono. Le nuove tendenze consentono di affermare che finalmente possiamo risolvere il nostro imbarazzante problema di altezza con i nuovissimi sandali con tacco, veri protagonisti della primavera estate 2021.

Naturalezza innanzitutto

Con un pizzico di sarcasmo, ci concediamo una considerazione. Il tacco va indossato con naturalezza. Se iniziamo a zoppicare perché non troviamo il nostro equlibrio, meglio optare per una soluzione che sappia garantire maggiore comfort. Ci sono diversi tipi di tacchi tra cui scegliere.

Infradito alto e plateau

Resiste l’infradito alto, con tacco. Irrompe poi il plateau (rialzo). Molto stabile e comodo. Si presta ad uno stile vivace e sbarazzino perché ce ne sono di diversi colori. In primavera alcune firme li hanno presentati con la calza. Stile sovietico.

Tacco quadrato

Molto pratico che però conferisce anche una certa eleganza. Con cinturino alla caviglia, il tacco quadrato dà lo slancio necessario per una silhouette sinuosa e impeccabile. Questa tipologia di tacco alto consente di fare passeggiate senza soffrire particolarmente. Per comodità è il tipo di tacco, rilanciato quest’anno, più comodo tra gli altri.

Il tacco con cinturino incrociato

Molto chic riservato a chi davvero riesce ad indossarlo con naturalezza per diverse ore. Perché se poi il piede soffre e si gonfia, tutta l’eleganza si tramuta in un imbarazzante effetto bolla. Spesso il tacco è ricoperto in tono. Il cinturino è incrociato al tallone e si chiude con altro incrocio sulla caviglia. Indubbiamente elegante.

Ecco svelato, dunque, perchè finalmente possiamo risolvere il nostro imbarazzante problema di altezza con i nuovissimi sandali con tacco, veri protagonisti della primavera estate 2021.