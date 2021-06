Per l’estate 2021 molte persone hanno già prenotato la loro vacanza in Italia. Per la situazione pandemica ancora in atto, infatti, anche quest’anno la maggior parte degli italiani rimarrà fra i propri confini nazionali.

Questo farà certamente bene all’economia interna, da sempre trascinata dal turismo.

E poi, il nostro Paese non ha nulla da invidiare al resto del Mondo.

Le nostre coste sono tra le più apprezzate a livello internazionale. Quindi approfittiamone, anche quest’anno, per viaggiare in luoghi che ancora non abbiamo visitato.

Ad esempio, sembra di stare in California, ma questa incantevole spiaggia con sabbia bianca e finissima si trova proprio in Italia.

Una spiaggia tutta da ammirare

Su ProiezionidiBorsa abbiamo più volte consigliato di visitare il Salento. Questo straordinario tratto di costa, infatti, ospita alcune delle spiagge più belle d’Italia, e anche forse del Mondo.

Oggi andremo a scoprire più da vicino la spiaggia di Sant’Isidoro.

Questa splendida località marittima fa parte del comune di Nardò, un paese in provincia di Lecce.

Si affaccia sul Mar Ionio ed è davvero il posto ideale per chi ama trascorrere lunghe giornate di relax. L’ampia spiaggia, i fondali bassi e l’acqua cristallina, rendono la baia di Sant’Isidoro una delle più gettonate da residenti e vacanzieri.

Oltre al relax

La zona è ben servita e risponde a tutte le esigenze turistiche.

Oltre alle strutture ricettive e B&B per ogni fascia di prezzo, nel paesino vi sono anche attività commerciali ben fornite.

Inoltre, vi sono anche molti bar dove sedersi e gustare stuzzicherie tipiche del Salento. Per non mancare dei ristoranti dove sedersi e mangiare piatti tipici locali, soprattutto a base di pesce fresco.

Per gli amanti della cucina mediterranea, questa è un’occasione irripetibile, anche per i prezzi molto accessibili.