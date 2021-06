Le more sono frutti sensazionali, dalle numerose proprietà benefiche a cui è difficile resistere nel periodo estivo.

Non tutti però immaginano quanto sia davvero semplice coltivarle, adatto anche a chi non è dotato di particolare pollice verde.

L’unica accortezza è quella di mantenere la pianta molto curata ma, niente paura, non è niente di troppo complicato.

Per questa ragione sveleremo che in pochi sanno che per coltivare le more nell’orto bastano solo questi semplici trucchetti adatti a tutti.

Coltivazione

Questa pianta predilige un terreno sciolto e leggermente acido, contenente la giusta quantità di sostanze organiche.

Bisogna fare attenzione perché questa pianta non sopporta i ristagni idrici, per cui meglio poggiarla su di un terreno che trattiene l’umido, per non danneggiarla.

Ha necessità di essere posizionata in una zona dove possa godere di un’ottima esposizione al sole, in questo modo il frutto sarà più zuccherino.

È molto importante effettuare la pacciamatura, coprendo il terreno dal vento che può rovinare la nostra pianta.

È anche fondamentale gestire in maniera equilibrata la sua irrigazione, mantenendo il terreno sempre in condizioni ideali.

Non dimentichiamoci della concimazione, questa deve essere effettuata durante l’impianto e la coltura, servendoci di letame abbinato ad uno stallatico di pellet.

Le more sono uno spettacolo da vedere, sono caratterizzate da un’abbondante fioritura i cui colori possono essere bianco o rosa.

In questo periodo di giugno, inizia infatti il momento più bello durante cui potremo raccogliere i suoi frutti e potare la pianta.

Sarà semplice riconoscere la mora matura dal suo colore scuro, raccogliamolo dal torsolo quando il frutto è asciutto perché l’umidità lo porterebbe al deperimento veloce.

Passaggio fondamentale

La potatura è molto importante e, trattandosi di una pianta rampicante disordinata che facilmente si aggroviglierà, si rivelerà poco pratica.

Per questo dovremo procedere con questa operazione subito dopo il raccolto dei nostri prelibati frutti. In pochi sanno che per coltivare le more nell’orto bastano solo questi semplici trucchetti adatti a tutti, cosa stiamo aspettando?