Possiamo preparare un contorno squisito e leggero a base di peperoni colorati per mangiare bene e con gusto senza subire la frittura che a volte ad alcuni può risultare un po’ pesante. Con questa ricetta, invece, riusciamo a mangiare un buon contorno di peperoni privilegiando un tipo di cottura in umido che possiamo impiegare anche per condire un primo di pasta.

Oltre al gusto apportiamo al nostro organismo un buon quantitativo di sostanze nutritive. Infatti, nel peperone troviamo molte vitamine come quelle del gruppo B e la provitamina A (betacarotene). Ancora: i peperoni contengono sali minerali come il potassio ma anche ferro, fosforo, sodio e calcio. Si tratta anche di un ortaggio ipocalorico, basti considerare che per 100 grammi di prodotto le calorie sono solo 30 circa.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

a) due peperoni di medie dimensioni (uno giallo e uno rosso);

b) un bicchiere d’acqua;

c) un dado vegetale;

d) una cipolla a cubetti;

e) sale e basilico.

Possiamo cuocere senza olio questo squisito ortaggio estivo per ottenere un contorno succulento

Laviamo accuratamente i peperoni, li priviamo del torsolo e li tagliamo a striscioline. In una padella larga versiamo un bicchiere d’acqua e un dado vegetale che alcune mamme sanno anche preparare in autonomia, ovviamente in tempi differenti.

Aggiungiamo la cipolla a cubetti e uniamo i peperoni. Lasciamo cuocere per diversi minuti prestando attenzione a non far asciugare troppo l’acqua. Possiamo regolare aggiungendo un po’ d’acqua se il sughetto si prosciuga prima della cottura.

Normalmente la nostra ricetta è pronta in 20 minuti e possiamo notare un sughetto squisito che delizierà il nostro palato con un notevole abbattimento di calorie grazie proprio al tipo di cottura. Possiamo condire con origano o spezie a piacere e servire come contorno ma anche per condire un piatto di pasta tutto estivo per un primo eccezionalmente leggero ma gustosissimo.

Ecco quindi tutte le mosse tattiche da utilizzare perchè possiamo cuocere senza olio questo squisito ortaggio estivo per ottenere un contorno succulento.

Un consiglio

