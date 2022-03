Tutti abbiamo desiderato almeno una volta il potere di saper leggere chiaramente le persone. Sarebbe davvero comodo capire con un solo sguardo com’è una determinata persona e cosa nasconde dentro di sé. Sebbene dobbiamo rassegnarci al fatto che i super poteri non esistono, possiamo trovare altre strade per comprendere velocemente il carattere di chi ci sta di fronte. Delle strade che potrebbero tornarci utili anche per analizzare meglio noi stessi.

Test della personalità

Possiamo capire la personalità di una donna da tanti piccoli indizi. In effetti, diversi sono gli elementi visivi che indicherebbero le caratteristiche di una persona. Secondo la fisiognomica, vari tratti del volto sarebbero rivelatori, ad esempio il naso o la fronte.

Molto diffusa poi è la grafologia, che ricollega il modo di scrivere a precisi aspetti della persona. In questo caso, sarebbero le forme della grafia a lasciar trapelare aspetti caratteriali. Ad ampiezza, spigolosità e rotondità corrisponderebbero altrettanti tratti caratteriali. Tutti questi escamotage sono validi per ambedue i sessi. Per quello femminile, che solitamente si tende a considerare anche più complicato, vi sono però anche altre caratteristiche da osservare. Queste riguarderebbero la borsa, uno degli oggetti femminili per antonomasia. In effetti, il legame tra la donna e la propria borsa è qualcosa di molto stretto.

Possiamo capire la personalità di una donna non solo osservando la sua calligrafia ma anche questi dettagli della sua borsa

Per cogliere sfumature caratteriali dalla borsa converrà fare riferimento a quella usata solitamente e quotidianamente. È quella con cui si ha un rapporto più intimo e spontaneo, mentre nelle occasioni speciali questo potrebbe camuffarsi.

Secondo alcuni trucchetti della psicologia, il tipo di borsa usato già direbbe molto. Una borsa medio-piccola indicherebbe una persona discreta e riservata. Al contrario una grande sarebbe tipica di una donna espansiva ed estroversa. Una borsa che attira particolarmente l’attenzione potrebbe però essere uno scudo dietro il quale nascondere le proprie insicurezze.

Potrebbe essere significativo anche il modo di indossarla. La tracolla che attraversa il petto segnalerebbe una donna che vuole protezione. Mentre portarla sulla spalla, al braccio o dondolante sarebbe un atteggiamento ricollegato a una personalità molto forte e aperta. Una borsa a mano sarebbe invece la caratteristica di una donna ambiziosa e spigliata, dotata anche di molta sicurezza. Forte insicurezza trapelerebbe invece in coloro che non l’abbandonano mai, mentre giocherellarvi sarebbe indice di agitazione, disagio e indecisione.

Insomma, quello che spesso si considera un semplice oggetto pratico in realtà potrebbe nascondere tanti segreti. Ora che lo sappiamo potremmo divertirci a osservare determinati aspetti negli altri e anche in noi stesse. Magari potremmo scoprire qualcosa di cui davvero non avevamo idea.

