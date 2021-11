Ogni persona ha un carattere differente e distinto. Solitamente, per conoscerlo vi è bisogno di una lunga frequentazione e condivisione.

Eppure, stranamente, potrebbero esserci alcuni aspetti in grado di svelarci rapidamente qualcosa. Con un po’ di spirito di osservazione e qualche dritta, infatti, potremmo ricavarne qualche dato utile a capire chi abbiamo davanti. Inoltre, magari potrebbe tornarci utile anche per conoscere meglio aspetti di noi stessi che non consideravamo.

Incredibile quanto riveli una semplice firma e come possa far capire la personalità in pochi secondi

A volte, a dire molto di noi già visivamente, potrebbe essere qualche tratto somatico, come ad esempio l’espressiva forma del naso.

Tra gli aspetti però più osservati per decifrare la personalità di una persona, indubbiamente vi è il modo di scrivere. Tanto è vero che esiste una disciplina basata proprio su quest’argomento, cioè la grafologia.

Ma per conoscere qualcuno, oltre alla grafia adottata di consuetudine, bisognerebbe anche analizzare quello che è il proprio marchio di fabbrica: la firma.

Essa ci rappresenta nei documenti così come nelle lettere, in più si differenzia molto da persona a persona.

Determinate scelte nell’impostarla potrebbero non essere pura casualità, ma rivelarci alcuni aspetti di una persona, anche i meno prevedibili.

Ecco cosa potrebbe svelare la nostra firma

Non sempre la firma è identica al nostro solito modo di scrivere, talvolta è proprio differente. In questo caso, la persona avrebbe più lati da mostrare a seconda degli ambiti. Al contrario, invece, si tratterebbe di un individuo che non differenzia gli atteggiamenti tra una situazione e l’altra.

Anche la differenza di dimensione conta. Se è molto più grande, potrebbe trattarsi di una persona che tende a ostentare sé stessa. Invece, se piccola, si tratterebbe di qualcuno che tende a stare molto sulle sue. Nel caso firma e testi fossero di uguale misura, invece, sarebbe indice di massimo equilibrio.

Importante anche osservare le maiuscole, perché se gigantesche segnalerebbero un certo narcisismo rispetto alla timidezza di quelle più minute.

Altro fattore da considerare la leggibilità. Una firma in cui le lettere sono chiaramente distinguibili, indicherebbe una persona spontanea e limpida. Laddove si presentasse indecifrabile, dietro si celerebbe una persona che invece tenderebbe a non voler esporre il proprio modo di essere.

Da non sottovalutare neanche il modo di apporla. Lentamente indicherebbe riflessione e metodo. Mentre, rapidamente, un carattere istintivo e impaziente.

Non deve sfuggirci neanche la presenza di altri segni, quale la tanto diffusa sottolineatura. Sarebbe tipica di una persona sicura di sé, se poi dovesse tendere verso l’alto segnalerebbe anche una grande ambizione. Una linea dritta sarebbe di chi è equilibrato, discendente di chi tende a buttarsi giù.

Non ce lo saremmo aspettati, ma è davvero incredibile quanto riveli una semplice firma e come possa far capire la personalità in pochi secondi.

