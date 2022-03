Le 5 borse da avere assolutamente questa primavera e una è un graditissimo ritorno che probabilmente abbiamo già in armadio

Inizia ufficialmente la primavera ed è il momento di dare una bella svecchiata al nostro look e ai nostri outfit. In questi giorni abbiamo scoperto quali saranno i jeans e le sneakers must have della stagione. Oggi parleremo invece dell’accessorio femminile per eccellenza: la borsa. E sono queste le 5 borse da avere assolutamente questa primavera per essere al top in ogni situazione. Una di queste è un graditissimo ritorno ed è il momento di rispolverarla dall’armadio.

Le borse a mezza-luna e le micro-bag

La parola d’ordine degli accessori di questa primavera sarà una soltanto: colore. Qualsiasi borsa sceglieremo, dovrà essere colorata e non dovremmo mai aver paura di osare anche con le tonalità pastello o evidenziatore. Se però vogliamo dare una marcia in più al nostro stile, dobbiamo scegliere una fantastica borsa a mezza-luna. Andava in voga all’inizio degli anni 2000 e oggi è tornata prepotentemente di moda. È comoda, abbastanza capiente e si abbina facilmente a qualsiasi outfit.

La donna di questa primavera dovrà viaggiare comoda e senza ingombri eccessivi. Per questo stanno andando alla grandissima le micro-bag. Non importa la forma, il taglio o la presenza o meno del logo in bella vista. Oggi le borse sono piccole, si portano in una mano e contengono solo l’essenziale.

Il gradito ritorno è la borsa di jeans

La portavamo negli anni ‘60 e ‘70. E lo faremo anche nella primavera del 2022. Stiamo parlando della mitica e storica borsa di jeans. Brand come Valentino, Balenciaga e Diesel l’hanno riportata in passerella e hanno riscosso un successo planetario. Se ne abbiamo una, dobbiamo assolutamente tornare a indossarla. E se siamo abili con ago e filo possiamo impreziosirla con stampe, bottoni e decorazioni gioiello.

Le 5 borse da vere assolutamente questa primavera e una è un graditissimo ritorno che probabilmente abbiamo già in armadio

Per chi ama lo stile crochet e folk ci sono ottime notizie. La borsa all’uncinetto è una delle must have di quest’anno. Nelle ultime sfilate ne abbiamo ammirate di grandi, piccole, a tracolla e con la catena. Ma tutte intrecciate e coloratissime. Se abbiamo sempre pensato di acquistarne una ma non ne avevamo il coraggio, è arrivato il momento di rimediare.

Più difficile da mantenere e abbinare, ma non per questo meno elegante, è la borsa bianca. Il bianco sembra essere il colore della primavera e tutti i grandi nomi della moda, come Michael Kors e Bottega Veneta, hanno presentato la loro personale visione di questa particolarissima colorazione.

Approfondimento

Queste giacche e blazer spopoleranno in primavera e sono fenomenali per coprire pancia e fianchi larghi anche dopo i 50 anni