2 idee originali per farcire le lasagne senza besciamella e 2 semplici modi per congelarle e conservarle crude o cotte

Non è domenica se non c’è una lasagna a tavola, almeno la maggior parte delle volte in cui si prepara un ricco pranzo tra amici e familiari. È un piatto tradizionale, simbolo di festa ma anche di famiglia, che se fatto a regola d’arte è una vera goduria per il palato.

Il classico condimento utilizzato è il ragù, che insieme alla besciamella e il formaggio crea un sapore unico e speciale. Sembra una ricetta molto facile, eppure molti ancora hanno difficoltà sui vari metodi, basta un errore per ottenere un risultato asciutto e mediocre.

Ci vogliono piccoli accorgimenti ma assolutamente determinanti per avere un piatto di lasagne da lode.

In freezer o frigo

Se realizziamo a mano la sfoglia di pasta, è necessario avere molto tempo a disposizione, anche per quanto riguarda la besciamella e soprattutto il ragù di carne.

Sicuramente non è un piatto che possiamo fare in pochi minuti, ma se ci organizziamo bene, potremmo anche farla giorni o settimane prima. In questo modo sarà pronta in ogni evenienza, basterà solo scaldarla o cuocerla al forno, sorvolando sulle altre preparazioni.

Anche nel caso in cui siano avanzate, non avremo bisogno di buttarle via. Che si tratti di lasagne già cotte o ancora crude, potremo tranquillamente congelarle per un massimo di circa 3 mesi.

Riponiamole nel freezer solo quando si saranno freddate e avvolgiamole in una carta alimentare o nei sacchetti appositi, senza fare entrare aria all’interno.

Per scongelarle, ricordiamo di metterle in frigo la sera prima di mangiarle, il giorno dopo dovremo solo accendere il forno.

Se, invece, già sappiamo di consumarle a breve, nell’arco di 24 ore, allora optiamo per il frigorifero, sia cotte che crude potremo stare tranquilli fino al giorno successivo.

Per non proporre le classiche lasagne al ragù e besciamella, esistono svariati elementi per sostituire questi ingredienti, senza rinunciare all’estremo sapore.

Potremo frullare prima una salsa a base di ricotta e latte, o acqua, insaporita con formaggio, sale, pepe e olio, che useremo al posto della besciamella.

Condiamo gli strati alternando le sfoglie con questa salsa e aggiungendo delle foglie di basilico e noci a pezzetti. Concludiamo l’ultimo strato aggiungendo mozzarella o provola affumicata per un gusto più intenso, poi inforniamo.

Un altro condimento per le lasagne, invece, prevede una crema composta da piselli, aglio, carota, patata, spinaci, usiamo il latte per correggere la consistenza.

Negli strati, poi, aggiungiamo formaggio a piacere, pomodorini, basilico e acciughe, infine mettiamo la teglia in cottura al forno.

Ecco 2 idee originali per farcire le lasagne senza besciamella per stupire in tavola con un tocco di creatività.

