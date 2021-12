Giorno dopo giorno ognuno di noi ha a che fare con una grande quantità di persone di tutti i tipi. Alcune le conosciamo meglio e non abbiamo dubbi circa il loro carattere, altre invece meno e vorremmo capirne di più.

Tutti sicuramente almeno una volta avremmo desiderato di poter conoscere bene le varie sfaccettature di una persona già dal primo sguardo.

Ci dobbiamo rassegnare purtroppo al fatto che, nel Mondo reale, tali magie non esistono.

Potremmo, però, comunque cercare di capire qualcosa di determinate persone osservandole attentamente.

Non solo gli occhi possono svelare la personalità ma anche questi dettagli del viso poco osservati

Vi sarebbero degli elementi in grado di rivelare più di quanto potessimo pensare.

Questi sono oggetti di determinati ambiti. Ad esempio, secondo la grafologia la firma di una persona potrebbe dirci tanto di lei in pochi secondi.

Non solo la grafia però avrebbe questo merito, ma anche alcuni aspetti somatici. È ciò che sostiene la fisiognomica, che ricollega alcune caratteristiche fisiche ad altre psicologiche.

Forme e lineamenti dunque, non sarebbero casuali ma esprimerebbero il modo di essere di chi le possiede.

Ciò può valere per la forma degli occhi, per di più estremamente espressivi, sui quali tutti ci soffermiamo ma anche per parti che solitamente non guardiamo.

Potrà sembrerà strano, ma anche la fronte e ciò che le riguarda potrebbe mostrarci molto della persona che ci troviamo innanzi.

Ecco cosa mostrerebbe la fronte

Non solo gli occhi possono svelare la personalità ma anche questi dettagli del viso poco osservati. Una fronte ampia, sarebbe tipica di chi è dotato di lealtà e schiettezza. Si tratterebbe di persone estremamente limpide e che tendono a mostrarsi così come sono realmente senza ipocrisia alcuna.

Una fronte alta, come forse sappiamo già tutti, si associa a un’intelligenza superiore e vispa.

L’ avrebbero persone curiose, ma soprattutto scrupolose e solerti. Sarebbe tipica quindi di coloro che riescono ad avere una brillante carriera.

La fronte piccola, si ricollegherebbe al contrario a una minore arguzia ma anche a semplicità e bonarietà.

Una bassa, invece, indicherebbe una persona mossa più dall’istinto che dalla razionalità. Sarebbero individui disinvolti e genuini, in più avrebbero una maggiore inclinazione verso l’arte e le creazioni.

Oltre alle dimensioni, vi sono però altre caratteristiche della fronte che potrebbero fungere da libro aperto: le tanto odiate rughe.

Vi è da dire, infatti, che le stesse non solo frutto dell’età, ma anche delle nostre espressione. Data questa premessa, certo non sorprenderà scoprire quanto possano dire riguardo a ognuno di noi.

Rughe marcate, indicherebbero persone particolarmente riflessive e osservatrici. Inoltre, anche una certa dose di ironia e tendenza a ridere e sorridere.

Diversamente, una fronte che ne è priva, sarebbe tipica di coloro che nascondono le proprie emozioni e che adottano nelle varie situazioni sempre un certo distacco.

Possiamo dunque divertirci ora ad osservare la nostra fronte e quella degli altri, cercando conferma o meno di ciò che pensiamo circa la personalità di ognuno.

