Il naso è uno dei tratti più in vista del nostro viso e lo caratterizza. Esistono tante forme diverse di nasi, alcuni ne sono soddisfatti altri invece mal lo sopportano e lo cambierebbero volentieri.

Ma quel che è certo è che in ogni caso, nel bene e nel male, conferisce carattere alla nostra faccia. In realtà più di quanto pensiamo, poiché può rivelare molto su di noi secondo alcune credenze. Infatti a ogni tipo di naso corrisponderebbero precise caratteristiche della nostra personalità. È quanto sostiene la fisiognomica, una materia che ricollega aspetti psicologici a tratti fisici.

Scopriamo allora cosa dice il nostro naso su di noi ma anche ciò che ci svela quello delle persone che ci circondano.

Incredibile ma basta osservare la forma del naso per scoprire qualcosa sulla personalità

L’aspetto del naso dipende dalle ossa e dalle cartilagini. Nonostante le dovute differenze i nasi si possono raggruppare in base alle proprie caratteristiche come appartenenti a un tipo specifico. Da questi tipi se ne ricaverebbero poi informazioni per saperne di più sul carattere. Vediamo quali sono.

Naso greco: è quello dritto, dalle narici strette e considerato in genere il naso ideale. Sinonimo di perfezione già nelle statue classiche. Chi ha questo naso saprebbe farsi notare poiché sarebbe dotato di grande fascino e intelligenza.

Naso grande: è il classico naso che concentra l’attenzione su di sé. Tale caratteristica si riverserebbe anche su chi lo possiede. Infatti si tratterebbe di una persona sicura di sé, di forte carattere e abituata a trainare gli altri.

Naso piccolo: di piccole dimensioni, quasi timido come chi lo possiede. Queste persone però sarebbero estremamente altruiste e spontanee, ma anche molto creative.

Naso irregolare: non rientra in nessun canone preciso e si distingue. Sarebbe il naso delle persone gioiose e amichevole che amano il divertimento e ridere.

In base alla punta

Naso lungo: sarebbe tipico delle persone estremamente ambiziose e stakanoviste.

Naso corto: i suoi possessori hanno grande dolcezza e sensibilità, oltre a una grande dose di empatia.

A punta: ce l’avrebbero persone gentili e ottimiste ma che allo stesso saprebbero essere ben ferme nelle proprie idee.

Naso aquilino o romano: è allungato e ricurvo. Chi lo possiede sarebbe acuto, testardo e sagace, ma soprattutto starebbe a proprio agio fuori dalla massa.

Naso piatto: senza punta ma dalle narici larghe. Sarebbe proprio di coloro che sono timidi e semplici, ma in grado però di farsi coinvolgere fortemente da ciò che sta loro a cuore.

Arrotondato: anche detto comunemente a patata. Indicherebbe forte curiosità, voglia di azzardare e andare sempre oltre senza timore per ciò che ne potrebbe derivare.

Sembra incredibile ma basta osservare la forma del naso per scoprire qualcosa sulla personalità. Piccole curiosità con cui potremmo scoprire qualcosa di più su noi stessi, ma soprattutto provare a indagare sul carattere delle persone che ci interessano. Se i nasi parlano allora sta a noi starli ad ascoltare.

