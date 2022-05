La cannella è una spezia molto usata nei dolci. Il suo aroma dolce e leggermente piccante è amatissimo da tanti. In Turchia viene usata anche all’interno del famoso salep, una bevanda che si realizza con il latte caldo.

Se mai dovessimo andare a Istanbul potremo notare, in giro per la città, dei piccoli chioschi che servono bevande calde. E quello è proprio il salep.

Quindi la cannella è usata tantissimo in molti Paesi del Mondo. Oltre a essere buona, ha anche dei benefici naturali per il corpo. Insomma, è una spezia assolutamente da avere in casa.

Ma dobbiamo averla in casa anche per altri motivi, che vanno ben oltre quello culinario.

Contro i piccioni

Per allontanare i piccioni dalle nostre case abbiamo rimedi infiniti. Ce ne sono veramente tanti, alcuni naturali altri invece no. Ad esempio possiamo usare il sale grosso. Apparentemente questo, se sparso sui cornicioni, allontana i piccioni. Come? Quando l’uccello si avvicinerà per mangiare un granello, disgustato si allontanerà. Infatti i piccioni non amano il sale.

Come il sale poi ci sono tantissimi altri rimedi. Come ad esempio quello di mettere delle piantine di peperoncino sui balconi. E poi un altro che invece riguarda la cannella.

Sorprendente il motivo per cui alcune persone stanno spargendo della cannella dove si stendono i panni

La cannella, oltre a essere buona sul cibo e utile per il nostro organismo, allontanerebbe i piccioni. Per questo motivo dobbiamo usarne un pochino soprattutto dove stendiamo i panni.

Quando facciamo le lavatrici vogliamo che i capi siano belli profumati. Quando laviamo felpe o jeans con zip assicuriamoci di chiuderle per evitare di rovinare gli altri vestiti.

Se però stendiamo all’aperto, c’è il rischio che i piccioni, poggiandosi sui davanzali o altro, facciano poi la cacca. E se abbiamo appena steso, la cacca del piccione sul capo pulito non è proprio di nostro gradimento.

Per questo motivo, allora, mettiamo della cannella nei luoghi dove solitamente si poggiano i piccioni. L’odore di questa spezia non è amato da questi famosi uccelli cittadini. Se con la cannella non dovesse funzionare, possiamo provare anche con la canfora.

Ed ecco allora qualche rimedio utile per dire addio ai fastidiosi piccioni che volano da balcone a balcone sporcando i nostri panni. Se dopo che li abbiamo ritirati vogliamo mantenerli profumati, esistono alcuni prodotti fai da te da inserire nell’armadio per dare loro profumo. Veramente sorprendente il motivo per cui alcune persone stanno utilizzando della cannella contro i piccioni.

