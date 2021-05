Tutti noi siamo a conoscenza del fico come frutto prelibato e delizioso. Il suo sapore è veramente eccezionale, ci incanta e ci stupisce ad ogni morso tanto che a volte non riusciamo a resistere alla tentazione di mangiarne un altro.

È un frutto molto utilizzato anche in pasticceria, soprattutto nella tradizione siciliana, per la preparazione ad esempio dei famosissimi buccellati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una particolare tipologia molto diffusa in Sicilia: il fico d’India

Questa strana pianta spinosa che produce un dolcissimo frutto, anch’esso ricoperto da spine, è presente veramente tutto il territorio siciliano. Da un punto di vista estetico, è eccezionale per la sua bellezza simile ad una pianta grassa e per i suoi colori tendenti alle tonalità rosa, arancione o giallo. Portiamo in tavola questa inusuale pianta spinosa per stupire e lasciare a bocca aperta tutti i nostri ospiti e deliziare il loro palato.

Tradizionalmente questi frutti sono consumati appena colti, stando attenti ovviamente a non pungersi. Per una mondatura sicura il consiglio è quello di immergerli in un recipiente con acqua fresca, in modo tale da andare a rimuovere buona parte delle spine.

Non solo ottimi frutti ma anche deliziose idee per realizzare gustosissime e sorprendenti frittelle

Le più antiche tradizioni siciliane ci suggeriscono un utilizzo alternativo del fico d’India per la realizzazione di piatti inconsueti ma comunque deliziosi.

In passato, proprio in Sicilia, le pale del fico d’India non venivano assolutamente buttate ma erano un ingrediente di base per un contorno sfizioso. Semplicemente bisogna prendere questa parte della pianta, togliere tutte le spine, lavarle e tagliarle a liste ampie 2 dita. A questo punto prepariamo una pastella con uova, sale, farina e acqua e passiamo le pale in questo composto. Friggiamole in abbondante olio e caldo e serviamole stupendo tutti i nostri ospiti. Perciò portiamo in tavola questa inusuale pianta spinosa per stupire e lasciare a bocca aperta tutti i nostri ospiti e deliziare il loro palato.