Siamo ormai alle porte dell’autunno e dobbiamo fare dei cambiamenti sotto tanti aspetti. Se abbiamo un orto, dobbiamo iniziare a piantare ortaggi nuovi. In casa, invece, dobbiamo fare qualche lavoro di manutenzione, per prepararci per l’arrivo del freddo.

In cucina, invece, dobbiamo cambiare un po’ le nostre ricette. Dobbiamo trovare qualcosa di un po’ più caldo delle insalate estive, più adatto all’autunno insomma. E mentre cerchiamo ricette diverse è utile sbizzarrirsi. Infatti, sperimentare ci permette di diventare cuochi migliori e di sorprendere i commensali che invitiamo alle nostre cene.

Oggi vediamo quindi una ricetta originale, che pochi conoscono dalle nostre parti e che viene dalla Spagna. Se la impariamo, abbiamo buone possibilità di fare un figurone con gli ospiti. Pomodoro e prosciutto diventano protagonisti di questa ricetta autunnale dal sapore inconfondibile, andiamo a scoprirla.

La ricetta iberica

Oggi vediamo come preparare una zuppa di pomodoro con jamón ibérico. Gli ingredienti per questa ricetta sono i seguenti:

100 grammi di jamón ibérico;

3 carote;

1 cipolla;

1 porro;

4 spicchi d’aglio;

30 grammi di foglie di menta fresca per cucinare, e a piacere per guarnire;

500 grammi di pomodori;

30 millilitri di olio extravergine d’oliva per cucinare, e a piacere per servire;

sale fino a piacere;

1 cucchiaino di cumino macinato;

pepe nero a piacere;

marmellata di fichi a piacere.

Il pezzo forte di questa ricetta è, ovviamente, l’jamón ibérico, il delizioso prosciutto spagnolo che si può trovare anche in molti negozi in Italia. Se facciamo fatica a trovarlo in negozio, facciamo una rapida ricerca in rete, dovremmo trovarne in abbondanza.

Una volta che ci siamo procurati tutti gli ingredienti, possiamo procedere con la preparazione. Iniziamo tagliando a pezzetti le carote, la cipolla, il porro, l’aglio, e i pomodori. Inoltre, tritiamo la menta.

Dopo di che, uniamo l’olio e il prosciutto in una pentola e cuociamo a fuoco medio, mescolando spesso, fino a quando il grasso del prosciutto si scioglie. Ci vorranno circa 6 minuti. Poi rimuoviamo il prosciutto e mettiamolo da parte.

Aumentiamo leggermente la fiamma. Aggiungiamo le carote, la cipolla, il porro e l’aglio nella pentola; cuociamo e mescoliamo di tanto in tanto, finché le verdure diventano abbastanza tenere. Ci vorranno da 6 o 7 minuti. Aggiungiamo i pomodori, la menta tritata, il sale, il cumino e il pepe nero. Cuociamo per altri 45 minuti. Poi spegniamo il fuoco, e pian piano mettiamo tutto nel frullatore.

Frulliamo fino a quando il preparato non sarà liscio ed omogeneo. Infine, serviamo la zuppa, aggiungendo il prosciutto in uscita. Aggiungiamo anche olio, foglie di menta e marmellata di fichi a piacere.