Le previsioni dell’oroscopo di questi ultimi 10 giorni di settembre 2021 annunciano sia sconvolgimenti che conferme per alcuni segni zodiacali.

Per alcuni segni, infatti, quest’ultimo periodo potrebbe essere cruciale, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale.

Oggi, concentreremo la nostra attenzione su quest’ultimo aspetto e scopriremo quali saranno i segni zodiacali più fortunati in amore.

Infatti, amore e serenità saranno all’ordine del giorno per questi segni zodiacali fino al 30 settembre

L’ultima parte di settembre sarà molto favorevole per quelli nati sotto il segno del Sagittario.

Dopo un inizio un po’ traballante, l’influenza positiva di Marte sta portando qualche beneficio in amore, già da qualche giorno.

Tutte le incomprensioni, i litigi e gli scontri, verranno risolti e superati, riportando il rapporto su un altro livello. In caso di situazioni critiche, è questo il momento migliore per chiarire e recuperare il rapporto, ricucendo le ferite. Per i single, invece, dal 22 settembre l’influenza del Sole, regalerà ulteriori opportunità per conoscere nuove persone e potenziali partner.

Anche per quelli nati sotto il segno del Cancro, settembre è cominciato con il piede sbagliato, a causa della cattiva influenza di Venere.

Tuttavia, gli ultimi giorni del mese saranno decisivi dal punto di vista sentimentale. Ci saranno infatti numerose occasioni per risolvere alcuni screzi e per superare le fasi di stallo.

Si aprirà di fatto una nuova stagione di amore e passione, che rinsalderà i rapporti e condurrà anche ad eventuali matrimoni. Per chi, invece, vive delle situazioni un po’ incerte, è questo il momento di decidere con chi stare. Ottobre sarà un mese davvero eccezionale e sarebbe un vero peccato trascorrerlo con dubbi e ripensamenti.

Il segno più in forma di settembre

Quindi, amore e serenità saranno all’ordine del giorno per questi segni zodiacali fino al 30 settembre. Tuttavia, si conferma tra i segni più in forma di settembre anche quello della Bilancia. Sotto il profilo sentimentale, l’influenza positiva di Mercurio e Venere sta portando i risultati sperati.

Ora però arriverà il momento di approfittare della situazione favorevole e consolidare i rapporti.

Per le relazioni stabili, potrebbe essere questo il periodo ideale per sposarsi, allargare la famiglia, o intraprendere nuovi progetti.

Per i single, invece, ci saranno tante nuove opportunità per innamorarsi. L’importante è scegliere con saggezza la giusta compagnia. Per quanto riguarda gli indecisi, questi giorni varranno come un ultimatum. Bisogna, infatti, ritrovare la forza e il coraggio di troncare rapporti ormai assopiti e decadenti.

Ottobre regalerà, infatti, nuove ed inaspettate emozioni, e sarebbe un vero peccato non poterne approfittare.

