Non c’è niente di più temibile di una brutta macchia sul capo che stiamo indossando. Tra le macchie più temibili ci sono quelle di cibo, prime fra tutti quelle di olio e di pomodoro, specialmente se cotto. Per fortuna la saggezza popolare delle nostre nonne ci ha trasmesso infiniti consigli, trucchi e tecniche per liberarci dalle macchie. E nella maggior parte dei casi funzionano. Ad esempio sappiamo che dobbiamo trattare qualsiasi macchia il prima possibile, prima che penetri in profondità nelle fibre della stoffa. Inoltre, le macchie vanno trattate rigorosamente in acqua fredda, per evitare che si fissino. In commercio esistono moltissimi antimacchia e pre-trattanti che promettono di fare miracoli contro le macchie più ostinate. Ma c’è una macchia in particolare che è estremamente difficile da rimuovere, e spesso l’unica cosa che possiamo fare è rassegnarci a un capo rovinato. Vediamo di che cosa si tratta.

Le macchie di colla sono le più temibili

Di quali macchie stiamo parlando? Si tratta delle temibili macchie di colla. Possono capitarci se stiamo aggiustando qualcosa in casa, o realizzando un progetto di fai da te. Se si tratta della semplice colla stick che si usa a scuola, abbiamo qualche speranza di recuperare il capo. Se invece è una colla professionale o colla a caldo possiamo dire addio ai nostri vestiti. La colla, infatti, non si limita a penetrare nelle fibre dei capi, ma appiccica le fibre le une alle altre, e poi è estremamente difficile far tornare il capo com’era prima. Ma non ci sono proprio speranze o possiamo ancora rimediare?

Pomodoro e olio possono andare via ma attenzione a questa macchia che non si toglierà mai più dai nostri capi

Se vogliamo provare a salvare il capo, per prima cosa mettiamolo a mollo in acqua fredda, o meglio ghiacciata. Se abbiamo tempo, possiamo provare a congelare direttamente il capo, mettendolo in freezer per qualche ora. Questo limiterà la penetrazione della colla nelle fibre.

Proviamo con l’acetone

Pomodoro e olio possono andare via, anche con rimedi di emergenza. Ma trattare una macchia di colla è molto più difficile. Abbiamo qualche speranza se proviamo con l’acetone, cioè il solito solvente per unghie. Attenzione però, perché l’acetone rischia di rovinare i capi in tessuti sintetici. Usiamolo quindi esclusivamente su capi in cotone o in tessuti naturali. Ma in generale è buona norma indossare vestiti vecchi o a cui non teniamo quando usiamo la colla.

