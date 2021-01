La ruggine non è soltanto un problema quando si sviluppa sul nostro cancello, o sulla macchina, ma può anche entrare a contatto con i nostri vestiti e macchiarli di uno sgradevole colore rossastro.

Questo inconveniente può avvenire ad esempio se ci sediamo su delle sedie da giardino arrugginite o, più spesso, può capitare che lenzuola o asciugamani lasciati in mobili o cassetti si macchino se i cardini sono arrugginiti e in cattivo stato.

Rimuovere la ruggine da un capo di vestiario sembrerebbe un’impresa senza speranza, ma in realtà esiste una soluzione geniale per risolvere il problema.

Sembra incredibile ma questo ingrediente che abbiamo tutti in cucina fa miracoli contro le macchie di ruggine.

Non occorre acquistare prodotti specifici per cercare di liberare il nostro capo di vestiario dalle macchie di ruggine. Basta utilizzare un ingrediente che abbiamo tutti in cucina. Si tratta del succo di limone. Proprio così, questo ingrediente che abbiamo tutti in cucina fa miracoli contro le macchie di ruggine. Possiamo utilizzarlo in maniera semplicissima, e i nostri capi torneranno come nuovi.

Vediamo come utilizzare il limone contro le macchie di ruggine.

Possiamo usarlo anche sui capi più delicati

Se il capo macchiato non è particolarmente delicato, basterà versare del succo di limone sulla macchia, poi lasciar agire il limone per qualche minuto prima di lavare il capo in lavatrice come al solito. Se invece si tratta di tessuti delicati, o capi non lavabili, possiamo usare un’altra strategia. Creiamo una pasta di sale e limone, e applichiamola delicatamente sulla macchia. Esponiamo il nostro capo così trattato ai raggi del sole per qualche minuto. Poi rimuoviamo il sale e il limone con una spugna. Il nostro capo tornerà come nuovo, e avremo finalmente eliminato le macchie di ruggine.

