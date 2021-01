Se ci capita spesso di mangiare fuori, avremo dovuto certamente affrontare un inconveniente fastidioso. A volte persino disastroso. Questo può presentarsi se siamo distratti mentre consumiamo il nostro pasto: le macchie sui vestiti.

Se siamo fortunati, riusciremo a liberarci del cibo che ci è caduto addosso senza danni permanenti. Per rimuovere completamente una macchia, occorre agire prontamente e con il metodo giusto.

Ma purtroppo alcune macchie sono molto più difficili da rimuovere di altre, e nessuna è più temuta della famigerata macchia d’olio sui vestiti, specialmente se si trova in un punto molto visibile come ad esempio sulla camicia.

Ma niente paura, ecco il rimedio di emergenza per una macchia d’olio sui vestiti quando non possiamo cambiarci.

Agiamo in fretta con del borotalco

Innanzitutto, la mossa più saggia da fare è avere sempre a portata di mano della polvere di borotalco in borsa, miracolosa non soltanto per rinfrescarci se siamo nel mezzo di una lunga e faticosa giornata di lavoro, ma anche per limitare i danni della temuta macchia d’olio durante la pausa pranzo. Il borotalco saprà assorbire la maggior parte dell’olio e rendere la macchia molto meno visibile. Ma per avvantaggiarci delle sue proprietà miracolose, occorre agire molto in fretta. Come fare dunque se non abbiamo sotto mano del borotalco e il danno è già irreparabile? Esiste una soluzione ingegnosa.

Copriamo la macchia con una spilla, un tesserino o una cravatta

Ecco il rimedio di emergenza per una macchia d’olio sui vestiti quando non possiamo cambiarci: basta una spilla, una cravatta o un tesserino. Se ci troviamo al lavoro, certamente avremo sotto mano un tesserino con la nostra foto e il nostro nome. Anche se non siamo soliti indossarlo, può tornare molto utile in queste occasioni.

Anche una spilletta rotonda potrebbe fare al caso nostro per coprire le tracce di un incidente durante la pausa pranzo. Se siamo fortunati e la macchia si trova in posizione strategica, possiamo anche usare una cravatta per coprirla, in attesa di correre in lavanderia il prima possibile.

Quando siamo a tavola può capitare anche di macchiarci con la cera di una candela, ecco i trucchi geniali per liberarci della cera sui vestiti senza danneggiarli.