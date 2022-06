In questi giorni in cui il caldo si fa sentire, preferiamo stare alla larga dai fornelli e andiamo a caccia di ricette facili, veloci e fresche. Piatti che possiamo preparare la sera, quando le temperature scendono, e poi mettere in frigorifero per trovarli belli pronti il giorno successivo all’ora di pranzo. Preparazioni che si portano anche in ufficio o in spiaggia. Sono di solito piatti unici versatili e gustosi che hanno una base di cereali a cui aggiungiamo alimenti proteici e delle verdure. Per completare è sufficiente condire con un filo di olio extravergine d’oliva, un po’ di sale e delle erbe aromatiche e avremo dei piatti squisiti e completi.

Una preparazione light

Cosa c’è di meglio di un’insalata fresca e leggera che accontenta tutti, anche quelli che sono a dieta? Oggi vogliamo proporre un’insalata fredda che non sia la solita di riso e pasta, ma che utilizza il farro, un cereale molto antico e molto nutriente. È perfetto per le insalate estive e ha un sapore delicato e gradevole. Useremo anche il tonno fresco, un’alternativa gustosa e nutriente al tonno in scatola e per finire pomodori freschi e secchi, olive e fagiolini. Il nostro piatto estivo sarà delizioso e anche light per chi non vuole appesantirsi durante la stagione calda. Per prepararlo useremo il farro perlato. Al momento dell’acquisto controlliamo i tempi di cottura, perché ci sono dei tipi che cuociono in soli 15 minuti. Il prodotto ideale per chi non ha molto tempo.

Pomodori freschi e secchi, olive e fagiolini per questo piatto unico estivo che si prepara in 10 minuti e ha poche calorie

Ingredienti per quattro persone:

200 grammi di farro perlato;

400 grammi di tonno fresco;

200 grammi di fagiolini freschi;

6 pomodori secchi;

12 pomodorini freschi;

olive taggiasche denocciolate q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

basilico q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Per cominciare laviamo accuratamente i fagiolini e tagliamoli a piccoli pezzi. Lessiamo insieme, in acqua bollente salata, il farro e i fagiolini. Nel frattempo tagliamo il tonno a dadini e lo trasferiamo in una padella con un filo di olio. Lo facciamo cuocere per due minuti a fuoco vivace per farlo diventare ben croccante all’esterno e ancora morbido e leggermente crudo all’interno. Quando il farro e i fagiolini sono cotti, scoliamoli accuratamente e trasferiamoli in una ciotola. Poi aggiungiamo il tonno e le olive taggiasche denocciolate e mescoliamo accuratamente. Tagliamo a metà i pomodorini freschi e tritiamo grossolanamente i pomodori secchi. Quindi li uniamo all’insalata. Completiamo il tutto con olio e sale, uniamo qualche foglia di basilico e diamo un’ultima mescolata. Il nostro piatto è pronto.

Lettura consigliata

La torta al cioccolato dell’estate si trasforma in un dolce freddo e delizioso che si prepara senza zucchero e uova ma con fragole o lamponi