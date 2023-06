Polpette di carne al sugo: ecco come farle perfette, morbide e gustose con il segreto di Benedetta Rossi

Come preparare in quattro e quattr’otto delle polpette al sugo di pomodoro davvero strepitose? Per accontentare grandi e piccini arriva un piatto tradizionale: buono, facile e veloce! Con i consigli di Benedetta Rossi, però, sarà davvero insuperabile! Scopriamoli insieme.

Le polpette fanno parte di quei piatti tipici delle domeniche in famiglia. Sfere di carne ricche e sostanziose, dal sapore goloso. Per un risultato ottimale, ovviamente, il macinato do carne dovrà essere di buona, anzi buonissima qualità. Una volta preparate le polpette al sugo, si consiglia di portarle in tavola accompagnate dal pane per la classica scarpetta finale. Con le polpette, però, sono anche molto gettonate le patate arrosto e i piselli in padella. A tal proposito, si consigliano i trucchetti per cucinare i piselli surgelati e renderli buoni come appena raccolti. Si consigliano anche i trucchetti per rendere le patate al forno più croccanti fuori, mantenendole morbide dentro.

Polpette di carne al sugo: qualche trucco in più

Benedetta Rossi ci confida un piccolo segreto per rendere l’impasto delle polpette ancora più gustoso. Al posto del pangrattato possiamo usare due fette di pane raffermo, precedentemente messo in ammollo nel latte. Se l’intento, invece, è quello di rendere il sugo di pomodoro più cremoso, si consiglia di passare le polpette nella farina 00 prima di farle rosolare in padella.

Dopo questi piccoli accorgimenti, vediamo la ricetta

Ecco tutti gli ingredienti per 6 persone:

750 g di carne macinata;

2 uova;

45 g di formaggio grattugiato;

150 ml di latte;

180 g di pangrattato;

sale fino e prezzemolo tritato q.b.

Per il sugo:

¾ di cipolla tritata;

una carota e mezza a pezzettini;

600 g passata di pomodoro;

olio d’oliva, sale e pepe q.b.;

¾ di bicchiere di vino bianco.

Procedimento

Per preparare le polpette di carne al sugo unire le uova al macinato, poi, aggiungere anche il formaggio grattugiato e il prezzemolo. Mescolare e unire anche il latte. A questo punto, aggiungere il pangrattato, poco alla volta, e impastare con le mani fino ad ottener e una consistenza liscia e uniforme. In alternativa, come dicevano in precedenza, sostituire il pangrattato con il pane raffermo, precedentemente messo in ammollo nel latte.

A questo punto, con le mani realizzare delle polpette grandi quanto una noce. Poi, in una padella far soffriggere leggermente la cipolla e le carote in un filo d’olio. Dopo poco, aggiungere le polpette e farle rosolare da ogni lato. Sfumare con il vino bianco e versare poi anche la passata di pomodoro. Aggiustare di sale e aggiungere anche un po’ di pepe. Mescolare di tanto in tanto e lasciare cuocere con il coperchio, per una ventina di minuti.