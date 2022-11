Come cucinare i piselli surgelati e preparare la vellutata più buona del momento in 15 minuti

Idee per un primo piatto buono e veloce, perfetto per rallegrare queste uggiose giornate d’autunno? La vellutata di piselli sembra proprio la ricetta giusta. Pochi ingredienti e di facile preparazione, questa calda prelibatezza è il piatto ideale per chi è vuole servire un primo leggero ma ricco di sapore e gusto a volontà. Un modo veloce per capire come cucinare i piselli surgelati con una ricetta sfiziosa e vegetariana. Dopo i consigli degli chef per rendere i piselli surgelati buoni come quelli appena raccolti, e la golosa vellutata ai funghi porcini, ecco un’altra idea semplice e rapida per far felici adulti e bambini in poche mosse.

Vellutata vegetariana facile e veloce, ecco tutti gli ingredienti

Di seguito tutto l’occorrente per la vellutata di piselli più buona del momento.

Ingredienti per 4 persone

800 g di piselli surgelati;

2 patate a pasta gialla di medie dimensioni;

4 cucchiaini di panna fresca;

mezza cipolla;

brodo vegetale q.b.;

olio extra vergine di oliva q.b.;

un pizzico di sale e pepe q.b.

Per i crostini

6 fette di pane casereccio;

rosmarino q.b.

Come cucinare i piselli surgelati e preparare una vellutata eccezionale

Il procedimento è molto semplice. Prendere la mezza cipolla, tritare con il coltello e sminuzzarla velocemente. Poi, prendere le 2 patate, lavarle, sbucciarle e tagliarle a cubetti. In una casseruola, versare un filo d’olio e aggiungere la cipolla. Far soffriggere per un minuto e poi unire anche i piselli surgelati. Successivamente, unire anche le patate tagliate a dadini. Far rosolare tutti gli ingredienti per pochi secondi e poi coprire con il brodo vegetale, riscaldato in precedenza. Aggiungere un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Far cuocere per 10 minuti a fiamma viva.

Intanto, tagliare le fette di pane a quadrotti non troppo grandi. Prendere una padella antiaderente e versare al suo interno un filo d’olio d’oliva. Far riscaldare l’olio e poi unire i cubetti di pane. Far rosolare aggiungendo anche il rosmarino. Una volta tostato e croccante al punto giusto, togliere il pane e lasciarlo da parte. A questo punto, con l’aiuto di un frullatore a immersione, frullare i piselli e le patate fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea.

In pochi minuti si otterrà un primo piatto eccezionale. Tuttavia, per esaltarne ancor di più il sapore, si consiglia di distribuire nei piatti e aggiungere un filo d’olio a crudo e un cucchiaino di panna fresca in ogni piatto. Mescolare e aggiungere anche una manciata di crostini per completare i piatti.