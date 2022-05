Pollo e yogurt per questa ricetta sfiziosa e veloce ottima per un pranzo estivo leggero e salutare

In estate cerchiamo piatti più leggeri. In particolare per quanto riguarda il pranzo, evitiamo di appesantirci per affrontare le ore più calde del pomeriggio. Una semplice insalata, però, potrebbe non stuzzicarci abbastanza. Inoltre, se possiamo passare meno tempo ai fornelli è un lato ancora più positivo. Ecco, quindi, una ricetta non solo veloce e semplice, ma anche gustosa. Ci serviranno pollo e yogurt per questa ricetta perfetta per l’estate. Un secondo leggero, ottimo anche per chi è a dieta, grazie ai suoi ingredienti privi di grassi. Si tratta degli involtini di pollo marinati allo yogurt e limone, un piatto perfetto per affrontare il caldo.

Ingredienti

Per prima cosa, prendiamo tutti gli ingredienti necessari:

2 petti di pollo;

200 g di yogurt magro;

12 pomodorini gialli;

12 olive verdi;

una carota;

un gambo di sedano;

un cipollotto con il gambo;

½ limone;

q.b. menta;

q.b. prezzemolo;

quanto basta maggiorana;

q.b. sale e pepe;

q.b. olio extravergine d’oliva.

Per prima cosa puliamo e tagliamo i petti di pollo in quattro pezzi ciascuno. Tagliamo il sedano e la carota a strisce sottili e mettiamoli sul pollo. Arrotoliamo i pezzi per creare degli involtini e chiudiamoli con dello spago da cucina. Mettiamo da parte.

Prendiamo una ciotola e versiamo metà della quantità di yogurt, il succo di limone, due cucchiai di olio, pepe e sale. Tagliamo a rondelle molto fini il gambo del cipollotto e aggiungiamolo. Infine grattugiamo un po’ di buccia di limone nel composto e mescoliamo. Aggiungiamo gli involtini e mescoliamo nuovamente. Lasciamoli marinare fuori dal frigo per circa un’ora.

Prendiamo una teglia, copriamola con carta forno e adagiamoci sopra i nostri involtini marinati più la crema. Mettiamo in forno e facciamo cuocere a 200 gradi per circa 30 minuti o fino a quando non saranno dorati.

Mentre aspettiamo prepariamo un trito con la maggiorana, il prezzemolo e la menta e aggiungiamolo allo yogurt rimasto in un contenitore. Tagliamo i pomodori e le olive e aggiungiamoli allo yogurt. Quando il pollo sarà pronto, tiriamolo fuori dal forno e serviamolo accompagnato dalla salsa allo yogurt che abbiamo preparato.

Questo piatto può essere servito da solo oppure accompagnato da un’insalata. Quella che si accompagna meglio è sicuramente l’insalata con mele, nocciole e sesamo tostato. Un perfetto abbinamento per un pranzo a prova di dieta.

