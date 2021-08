Anche chi non abusa nel consumo della carne animale spesso la mangia quasi con scrupolo perché teme possa danneggiare la salute di arterie e cuore. E si chiede anche se sia da preferire la carne bianca o rossa per evitare l’accumulo di trigliceridi e grasso viscerale.

Alcuni studi molto recenti hanno valutato l’impatto del consumo di carni rosse e bianche sui livelli di grasso nel sangue. Sebbene si pensasse che fossero più dannose le carni rosse, dalle indagini è emerso che l’aumento del colesterolo LDL non dipende dal tipo di carne Ma di sicuro “È questa la carne rossa meno calorica e grassa oltre che ricca di ferro e più proteica per aumentare la massa muscolare”. Così come vi è pochissimo colesterolo in questi 5 tagli di carne ricchi di vitamina B12 e proteine complete utili per il recupero muscolare.

La scelta del taglio e del tipo di carne da acquistare dipende anche dal metodo di cottura e dalla fascia di età. Ad esempio “Per bambini e anziani è questa la carne con più ferro e vitamina B12”, mentre i soggetti adulti possono scegliere altri tagli. Si conferma tuttavia importante non esagerare nel consumo di carne animale soprattutto se non si è sicuri della provenienza del prodotto e del tipo di allevamento.

Pochissimo colesterolo in questi 5 tagli di carne ricchi di vitamina B12 e proteine complete

Pochi sanno che “Non sono i formaggi ad alzare il colesterolo ma questi 5 killer di cuore e cervello”. Ma ancora molti puntano il dito contro gli effetti nocivi del consumo di carne che invece contiene proprietà nutritive essenziali come ferro, zinco e vitamina B12. Ad esempio il petto di faraona cotto al forno, ma senza pelle presenta un contenuto si colesterolo particolarmente basso e pari a 39mg/100gr.

Al secondo posto troviamo la coscia di coniglio con 60mg insieme alla carne di cavallo che ne ha appena 61mg/100 gr. Al terzo posto nella classifica con il più basso contenuto di colesterolo troviamo invece i tagli anteriori del bovino adulto con 59-72 mg/100gr.

Il quarto posto spetta di diritto al lombo con 88mg e con buona sorte del maiale che nell’immaginario comune è erroneamente ritenuto poco salutare. Infine via libera alla fesa di tacchino cruda con 50mg o anche saltata in padella con soli 62mg e allo struzzo al forno con 72mg.