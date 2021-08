La storia borsistica di ITway è abbastanza complessa e il titolo ha sempre fatto peggio dei suoi competitors. Basti pensare che negli ultimi cinque anni ha avuto un calo del 26% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato oltre il 175%- D’altra parte dopo il rialzo seguito al nostro Strong Buy, a novembre titolavamo Un titolo azionario che potrebbe andare incontro a un rialzo dal 150% al 450%, è iniziato un salutare ritracciamento che potrebbe essere giunto al capolinea. Quindi, le azioni ITway potrebbero essere sul punto di esplodere al rialzo.

Come si vede dal grafico il ribasso in corso ha raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 1,04 euro che ormai da quattro settimane sta resistendo alle pressioni ribassiste. Per cui più resiste più aumenta il potenziale del successivo rialzo. Allo stato attuale, se non verranno segnati altri minimi, le quotazioni potrebbero partire per un movimento rialzista che ha come massima estensione area 2,4 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe guadagnare il 140% circa rispetto ai livelli attuali. Un primo indizio che questo scenario si possa concretizzare verrebbe da una chiusura settimanale superiore a 1,14 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a 1,04 euro, invece, farebbe scattare l’ultima gamba ribassista che ha punta verso il III obiettivo di prezzo in area 0,894 euro. Su questo livello, poi, la probabilità di una ripartenza al rialzo sarebbe molto elevata.

Dal punto di vista dei fondamentali le azioni ITway risultano essere molto sottovalutate. Ad esempio, se si considera il rapporto prezzo/utili, queste azioni potrebbero aumentare almeno di un fattore 4 per allinearsi ai multipli dei competitors.

Prima di concludere ricordiamo che ITway è inserita nella black listi della Consob. Va, però, evidenziato che la sua posizione finanziaria netta non solo non è molto preoccupante, ma in miglioramento. A fine maggio, infatti, è passata a -0,52 milioni di euro dopo che a fine aprile era a -0,93 milioni di euro.

Le azioni ITway potrebbero essere sul punto di esplodere al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 4 agosto a quota 1,07 euro invariata rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale