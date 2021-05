Sarebbe un inutile sacrificio rinunciare a mangiare carne rossa per timore di veder salire i livelli di colesterolo LDL o per non ingrassare. Al contrario, occorre conoscere quali tipi di carne e quali tagli privilegiare prima di imporsi sacrifici. Non è necessario infatti privarsi di alcune gioie del palato e di momenti conviviali se si scelgono delle pietanze salutari di cui spesso si ignorano le proprietà nutritive. La Redazione ha già indicato“I 5 formaggi più magri che possono mangiare i diabetici, gli intolleranti al lattosio e chi ha il colesterolo alto”. Ed anche il consumo di carne bianca o rossa crea molti dubbi e interrogativi in chi ha problemi di salute e mira a ridurre la presenza di trigliceridi nel sangue. Pur tuttavia è questa la carne rossa meno calorica e grassa oltre che ricca di ferro e più proteica per aumentare la massa muscolare e migliorare l’anemia.

Quelle da preferire

Tra le carni rosse ve ne sono alcune da preferire perché in esse si associa un basso apporto calorico ad un’elevata quantità di proteine. Come molti sanno chi si allena con regolarità e sottopone i muscoli a sforzi intensi necessita della giusta dose di proteine animali e vegetali. Per nutrire e sviluppare i muscoli di uomini e donne che praticano sport occorre infatti assumere da 1,3 a 1,5 grammi di proteine per chilo.

Per coprire tale fabbisogno i nutrizionisti consigliano un dieta alimentare corretta ed equilibrata in cui figuri il consumo di cibi proteici. Ed è questa la carne rossa meno calorica e grassa oltre che ricca di ferro e più proteica per aumentare la massa muscolare e migliorare l’anemia. Fra le carni rosse più magre rientrano quella di vitello con sole 107 calorie per 100 grammi e quella di bovino. In particolare si fa riferimento a tagli meno grassi come la noce, la sottofesa, la fesa e il girello il cui apporto calorico si attesta attorno a 120 kcal.

Anche chi soffre di anemia sideropenica dovrebbe inserire nel proprio regime alimentare i tagli più magri della carne rossa ed eliminare il grasso visibile. In particolare si consiglia il consumo di frattaglie e carne di cavallo che contengono da 5 a 8 mg di ferro ogni 100 grammi. Recenti studi di alcuni ricercatori texani confermano che sono sufficienti 30 grammi di proteine animali a pasto anche per chi pratica sport.

Ciò per sfatare la falsa credenza secondo cui a favorire lo sviluppo muscolare sia un maggiore consumo di carne. In realtà è proprio l’assunzione eccessiva di proteine a sovraccaricare reni e fegato e quelle animali in particolare determinano una maggiore acidificazione tessutale. Ne consegue che sono essenzialmente le sedute di allenamento ad incrementare il volume della massa muscolare.

