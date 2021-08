Negli ultimi anni il fenomeno degli orti casalinghi, disposti nei piccoli terrazzi, ha visto un aumento incredibile. Molte famiglie hanno infatti deciso di destinare un angolo in balcone alle piante, non solo quelle decorative. La soddisfazione di mettere in tavola ortaggi e verdure che provengono dal proprio orto non ha paragoni. Non è, però, “sempre tutto rose e fiori”, perché bisogna dedicargli molte attenzioni per averlo sempre rigoglioso.

Ogni mese è importante svolgere alcuni lavoretti per poi ottenere un raccolto strepitoso e florido nelle settimane o stagioni successive. Nei periodi caldi il terreno e le piante necessitano di cure e preparazioni particolari, per evitare che l’afa rovini tutto. Oltre ad innaffiare spesso e mettere al riparo alcune piante, possiamo seminare o trapiantare verdure che raccoglieremo entro l’autunno. Ma pochissimi sanno cosa seminare ad agosto per avere un orto prospero, così da poter mettere in tavola il nostro raccolto prima possibile.

I semi da preparare nei vasi

Ad agosto, nei nostri vasi si possono seminare alcune verdure e ortaggi e raccoglierne altre già pronte. È il momento di mettere in vaso i semi di rucola, valeriana e lattuga, preparando il terreno in modo appropriato. Sono verdure che detestano il ristagno d’acqua, quindi dobbiamo garantire un buon drenaggio. Ricordare di disporre i semi in file, a seconda della grandezza del vaso, a circa 5-10 cm di distanza. Ricoprirli poi con circa 1 cm di terreno, Germineranno in poco tempo.

Questo è un mese privilegiato anche per seminare porro, spinaci, finocchi. Hanno bisogno di un terreno ricco di sostanze nutritive, ad esempio, per il porro è prezioso lo zolfo. I finocchi e gli spinaci sono sensibili alle alte temperature, quindi meglio posizionarle in zone più fresche del terrazzo. Ovviamente, le indicazioni del periodo di semina sono indicative, perché potrebbero esserci situazioni climatiche particolari, non adatte ad alcune piante.

Pochissimi sanno cosa seminare ad agosto per avere un orto prospero, ma queste verdure ed ortaggi sono ideali anche in vaso.