Durante l’estate la nostra pelle risente molto del caldo e del sole diretto. Per questo, diventa più secca e più sensibile alle infezioni. Questo è solo uno dei tanti motivi che ci incoraggia a idratarci come si deve bevendo di più. Anche le labbra però soffrono delle stesse condizioni. Tanto che a volte arrivano a spaccarsi e a sanguinare. In alcuni casi però può non essere un semplice caso di secchezza. In questi casi le labbra screpolate possono essere segnale di tumore.

Il tumore alle labbra

Ebbene sì, il tumore può comparire e svilupparsi anche sulle labbra. A volte presenta dei sintomi specifici, altre volte è molto più difficile da individuare. Per questo, dobbiamo cercare di fare attenzione evitando le cause principali. Infatti, il cancro alle labbra e soprattutto legato al consumo di alcol e al vizio del fumo. Non solo, anche un’esposizione costante al sole può portare all’insorgenza del cancro. Spesso, il primo ad accorgersene sono i dentisti. Durante anche un semplice esame di routine possono notarne i segni. Poi tutto andrebbe confermato con esami più approfonditi, come la TAC o risonanza magnetica. In ogni caso, non c’è bisogno di allarmarsi eccessivamente. Basta fare un po’ di prevenzione evitando le brutte abitudini citate sopra e proteggendo le labbra dal sole. Poi, se si presentano, e anche importante riconoscere i sintomi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questi casi le labbra screpolate possono essere segnale di tumore

A volte, possiamo confondere i sintomi dell’esposizione al sole con i sintomi del tumore alle labbra. Questo perché può capitare che in entrambi i casi le labbra diventino estremamente secche. Si può arrivare ad avere delle vere e proprie ferite che sanguinano o provocano dolore. Se però questi sintomi persistono, allora è proprio il caso di fare qualche esame approfondito. Se poi notiamo delle ferite o dei noduli bianchi o rossastri sulle labbra, quello è un chiaro campanello d’allarme. A volte, potremmo anche provare dolore alla mascella.

È importante riconoscere questi sintomi il prima possibile così da poter intervenire tempestivamente. Infatti, se il tumore è ancora di piccole dimensioni l’operazione necessaria per la sua rimozione sarà meno invasiva e senza chemioterapia. Consideriamo anche che può trattarsi di tumori diversi, alcuni benigni e altri no.

Approfondimento

Allarme brufoli perché in questi punti possono essere segnale di un tumore letale