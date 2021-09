Ormai agosto sta finendo e sta lasciando il posto a settembre, con il suo clima più grigio e freddo. Questo periodo è particolarmente delicato per coloro che coltivano l’orto, perché i cambiamenti climatici impattano sulle coltivazioni.

Per essere dei buoni ortolani è infatti importante sapere cosa fare in ogni momento dell’anno. Ad esempio, in estate ci siamo trovati a dover irrigare più frequentemente e abbiamo imparato quali sono i migliori ortaggi per questo periodo. Oggi iniziamo a capire cosa piantare questo mese, rivelando una cosa che potrebbe essere sorprendente per molte persone. Infatti, pochissimi sanno che settembre è il mese giusto per piantare questo straordinario ortaggio. Vediamo di che si tratta.

Ecco cosa dovremmo piantare

Consigliamo di piantare qualche bella carota nell’orto. Per molti questo sarà una sorpresa, perché generalmente la carota si pianta in primavera. In quel periodo, infatti, è passato il freddo dell’inverno e non si è ancora arrivati alle temperature elevate dell’estate. Ci sono quindi le condizioni ideali per la crescita delle carote, che crescono meglio a temperature moderate.

Fortunatamente, però, ci sono delle varietà di carota più tardiva, di cui possiamo acquistare i semi nei negozi specializzati. Esse cresceranno molto bene anche in autunno e, se le piantiamo a settembre, potremo gustarle circa due mesi dopo. Non perdiamo tempo, dunque, e piantiamole pure nell’orto. Un utile accorgimento che possiamo prendere è di bagnare i semi in acqua tiepida prima di piantarli. In tal modo si potrebbe rendere più facile la crescita del germoglio.

Una volta piantate, le carote non hanno bisogno di enormi cure. Facciamo un po’ di rincalzo del terreno ogni tanto, in modo che le radici siano ben coperte. Se vediamo che alcune carote stanno crescendo male, possiamo rimuoverle ed evitare, così, che tolgano nutrimento inutilmente a quelle sane.

L’irrigazione non deve essere per forza molto frequente, perché non necessitano di tantissima acqua. Inoltre, a settembre può darsi che le piogge saranno più frequenti, quindi magari non sarà nemmeno più necessario bagnare.

Una volta raccolte le carote, potremo godere di tutte le loro buone proprietà. Esse sono infatti ricche di vitamine A e C e contengono anche una quantità consistente di fibre. Hanno, inoltre, sostanze importanti come potassio, sodio, e calcio, che aiutano il buon funzionamento dell’organismo. Allo stesso tempo non contengono molte calorie, quindi sono molto adatte anche a chi vuole stare attento alla linea dopo il rientro dalle ferie.