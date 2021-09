Se non sappiamo cosa vedere appena rientrati da lavoro, ecco un consiglio. Prepariamo dunque qualcosa da sgranocchiare e godiamoci qualche ora di relax sul nostro divano. È infatti l’ultima stagione di questa famosissima serie tv targata Netflix ci terrà tutti incollati al divano. Stiamo parlando de “La casa di carta”, una serie tv scritta ed ambientata in Spagna. Prima è uscita sull’emittente nazionale Antena 3. Poi, dato il suo enorme potenziale, è stata notata dal colosso distributivo e inserito nel suo catalogo. Come previsto la prima stagione, di per sé autoconclusiva, ha riscosso un successo mondiale e per questo c’è stato un seguito di ben altre quattro. Oggi è uscita sulla piattaforma la prima parte della quinta stagione. La seconda, probabilmente quella finale, sarà invece trasmessa agli inizi di dicembre. Le nuove puntate sono da oggi visibili su Netflix Italia.

Un giovane uomo, chiamato semplicemente Professore, idea un piano articolato per poter svaligiare la Zecca (ovvero la casa di carta a cui il titolo si riferisce) di Madrid. Lì intende stampare il maggior numero possibile di banconote e poi fuggire fuori dall’Europa. Per attuarlo però ha bisogno di alcuni professionisti del crimine. Inoltre, per la riuscita del colpo però proibisce ad ognuno di loro di conoscere le identità degli altri. Per questo ognuno prenderà il nome di una città. La squadra finale sarà quindi formata da Berlino (il leader del gruppo), Tokyo, Rio, Oslo, Nairobi, Mosca, Helsinki e Denver. Questi si introdurranno all’interno dell’edificio mascherati e prenderanno una cinquantina di persone in ostaggio, costringendole a vestirsi come loro per confondere la polizia. Il caso è affidato all’agente Raquel Murillo. All’esterno però il Professore riuscirà sempre a starle un passo avanti e ad indurla, sotto mentite spoglie, a fidarsi di lui.

La seconda parte della storyline

L’ispettrice riuscirà poi a scoprire la verità e lascerà a malincuore andare via tutta la banda. Deciderà poi di raggiungere il Professore, trasferitosi nelle Filippine, per vivere in serenità con lui. Però un membro, Rio, viene incarcerato e torturato dalla polizia che in questi anni non ha smesso di dar loro la caccia. Per questo tutti dovranno riunirsi e escogitare un modo per recuperarlo. Decidono dunque di rientrare in scena con un’altra rapina e di tentare di negoziare la sua liberazione con la giustizia. Questa volta la location sarà la Banca di Spagna e il loro avversario una donna senza scrupoli, Alicia Sierra.

