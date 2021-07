I nostri Lettori più attenti a livello informativo avranno sentito i nutrizionisti lanciare nuovamente l’allarme su una cattiva abitudine tipicamente italiana. Sembra incredibile, eppure il ritorno alla normalità e alla libertà di movimento ha riportato alla ribalta un problema alimentare: gli aperitivi. Poco prima che scoppiasse infatti la pandemia non c’era giorno che non si parlasse delle tantissime calorie che si assumono in queste occasioni. Noi stessi ce ne siamo spesso occupati nei nostri articoli, ricordando di moderarsi nella quantità e nella qualità dei nostri aperitivi. Eppure, pochissimi sanno che questo sfizioso snack per aperitivi previene la glicemia alta e l’ipertensione. Lo scopriamo in questo nostro articolo.

Un legume particolare e sottovalutato

Qualcuno dei nostri Lettori meno giovani ricorderà cosa si sgranocchiasse nei cinema all’aperto durante l’estate: semi di zucca e lupini. Poi dall’America arrivarono i popcorn, e via via tutto il resto. Il lupino è un alimento che fa parte dei legumi e possiamo trovare come merenda proprio in alcuni aperitivi. Soprattutto gli sportivi lo amano perché è ricco di nutrienti dall’alto valore energetico. Consumare lupini con moderazione significa anche trovare un prezioso alleato per la salute del nostro cuore.

Pochissimi sanno che questo sfizioso snack per aperitivi previene la glicemia alta e l’ipertensione

Il lupino è un legume tra i meno conosciuti ma anche tra i più validi sia per l’apporto proteico sia per il contributo alla nostra salute. Infatti, non contiene colesterolo ed è facilmente digeribile, a differenza di molti altri snack.

Contiene inoltre una discreta dose di acidi grassi essenziali omega-3 e 6, unitamente a vitamina B, sali minerali e acqua. Le nostre nonne lo sanno molto bene che i lupini sono sempre stati dei validi alleati per il cuore, l’intestino e le attività digestive. Sono proprio tutti questi nutrienti che permettono al nostro organismo di mantenere controllati i livelli di colesterolo e zuccheri nel sangue.

