Più volte con il Team di ProiezionidiBorsa abbiamo discusso di quanto sia importante l’alimentazione per il nostro benessere.

Tutti i pasti vanno organizzati in un certo modo, se si vuole stare bene e mantenere il peso forma. Ma se vi è un pasto che ha un’importanza fondamentale nella nostra giornata, è sicuramente la colazione.

È di fondamentale importanza, infatti, iniziare al meglio la giornata! Per avere la carica giusta e per non strafare poi ai pasti successivi.

Infatti, come si dice “chi ben comincia è a metà dell’opera”.

Gli sportivi mangiano questo a colazione per fare il carico di energia

Tanti sono gli alimenti per preparare un’ottima colazione. Ma ve ne è uno che costa davvero poco e ha davvero tante proprietà. Stiamo parlando dell’uovo!

Questo alimento, infatti, oltre a rappresentare un ingrediente per numerosi piatti, può essere consumato anche da solo.

Ed è un ottimo alimento perché è uno di quelli che più saziano.

Ecco perché gli sportivi mangiano questo a colazione per fare il carico di energia.

L’uovo a colazione ci darà la possibilità di iniziare al meglio la giornata! Ma anche di arrivare tranquillamente all’ora di pranzo senza buttarci su snack, deleteri per la nostra forma fisica.

Vediamo come prepararlo

Un classico è rappresentato dalle uova sode. Basta metterle in acqua e portare ad ebollizione. Dopo 7 minuti spegnere il fuoco e consumarle. Un paio di uova consumate a colazione ci danno una marcia in più.

Ma potremmo prepararle anche strapazzate. Se abbiamo un po’ di tempo, questa ricetta è adatta a noi.

Si strapazzano le uova e poi si aggiunge un po’ di latte, un pizzico di sale e di pepe, e se si vuole un po’ si salsiccia o pancetta o speck. Si mescolando bene il tutto. Questo composto può anche essere messo in forno preriscaldato a 180 gradi.

Appena le uova saranno cotte, sono pronte per essere gustate. Saranno squisite e ci daranno quella marcia in più per affrontare al meglio la giornata.

